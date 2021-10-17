حقيقة فتح الخطوط السعودية باب العمرة للمصريين..تفاصيل

كشف ناصر ترك نائب رئيس الاتحاد العام لشركات السياحة، تفاصيل قرار عودة المطارات السعودية للعمل بالطاقة الكاملة.

قال ترك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" هذه القرار يتضمن شرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلي أن هذا القرار سبقه رفع الحواجز بالحرم.

وتابع ناصر ترك:" المملكة العربية السعودية فتحت العمرة لبعض الدول التي ليس بها كثافة معتمرين ولكن بضوابط من ضمنها شرط الحصول علي اللقاح".

وأكمل نائب رئيس الإتحاد العام لشركات السياحة:" هناك تنسيق بين وزارة الصحة المصرية والسعودية، لتأمين دخول العمالة المصرية بالشروط التي تحددها المملكة".

وأضاف:" أتوقع أن تفتح السعودية باب العمرة للمصريين في أقرب فرصة، مشيرا إلي أن المملكة تراعي في المقام الأول صحة المعتمرين.

