جامعة الأزهر: آخر فرصة لتعديل الترشيح وتقديم المتخلفين إلكترونيا .. الثلاثاء

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه تقرر فتح الباب أمام الطلاب لتعديل الترشيح، إضافة إلى تسجيل الرغبات للطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل في المراحل السابقة.



وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن هذه الإجراءات تكون من خلال عدة خطوات تتضمن: دخول الطالب على الرابط الآتي:

www.azu.edu.eg/azharsr



ويختار:

١-تحويلات الطلاب.

٢-رابط دفع مصاريف التحويل.

٣- إدخال البيانات المطلوبة مع اختيار الخدمة تحويلات تنسيق.

٤- الضغط على فوري والحصول على الكود المرجعي للدفع.

٥- يتوجه الطالب لفوري للدفع بالرقم القومي والكود المرجعي.

٦- يدخل الطالب على الرابط:

www.azu.edu.eg/azharsr

برقم الجلوس وكود التنسيق

لشاشة تسجيل الدخول لموقع التحويلات لاتمام عملية التحويل أو التقدم لمن تخلف عن التقديم.



جدير بالذكر أن هذه الإجراءات بدأت اليوم الأحد وتنتهي يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 أكتوبر الجاري، علمًا بأن هذه آخر فرصة أمام الطلاب.