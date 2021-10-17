بعد عام ونصف من الإغلاق.. الحكومة: إعادة فتح دورات المياه بالمساجد.. تفاصيل

كشف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن قرارت لجنة إدارة الأزمات، موضحا: اللجنة قررت اليوم إعادة فتح دورات المياه بالمساجد، لأول مرة منذ عام ونصف".

وأضاف “نادر سعد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”،: أن لجنة إدارة الأزمات سمحت بإعادة فتح دورات المياه، ولكن وفقا للضوابط الاحترازية.

وأشار إلى أن الحكومة قررت عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا إلى مكان عمله، اعتبارا من 15 نوفمبر القادم.

وأوضح أن الحكومة قررت عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل.

