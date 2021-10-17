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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإسباني.. التشكيل الرسمي لـ برشلونة وفالنسيا

صدى البلد

يستضيف فريق برشلونة نظيره فالنسيا، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

تشكيلة برشلونة:

شتيجن

ألبا - بيكيه - جارسيا - ديست

بوسكيتس

جافي - دي يونج
 

فاتي - ديباي - روبيرتو

تشكيلة فالنسيا:

سيليسين

جايا - دياخابي - باوليستا - فولكييه

دورو - جويلمون - واس - سولير

غيديش - جوميز

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني رونالد كومان، لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد النتائج المخيبة التي قدمها الفريق، خلال الفترة الماضية.

على الجانب الآخر يطمح فريق فالنسيا، في خطف الثلاث نقاط من برشلونة، للاقتراب من المربع  الذهبي.

برشلونة كامب نو فالنسيا الدوري الإسباني شتيجن تشكيلة فالنسيا

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