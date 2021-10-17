معلول يتغنى بنجم الأهلي.. ويتوقع مستقبل "ساسي"

تغنى التونسي نبيل معلول المدير الفني الأسبق لمنتخب نسور قرطاج بنجم الفريق الأحمر علي معلول في الفترة الأخيرة.

وأكد معلول عبر برنامج البريمو بقناة ten أن معلول أصبح من العناصر الأساسية منذ سنوات وأحد مفاتيح اللعب بالنسبة للأهلي.

وأشار إلى أن معلول محظوظ بالتواجد مع فريق عملاق بقيمة النادي الأهلي ومن الطبيعي أن يوافق على تجديد عقده.

وعن مستقبل التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي ؛ قال معلول إنه لا يتوقع رحيل ساسي خاصة أنه يشارك باستمرار وفريقه مميز ويتصدر الدوري القطري وفاز على الريان.

وكان اتحاد الكرة السوري تعاقد مع معلول في مارس 2020 مقابل مليون يورو على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهريا، مع اضافات آخرى منها علاوة قدرها 83 ألف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة.

لكن اتحاد الكرة السوري عجز عن دفع رواتب معلول المتراكمة بسبب الحجز على أمواله المجمدة في الاتحادين الدولي والاسيوي تنفيذا لعقوبات قانون "قيصر".

وكان معلول قد تولى تدريب منتخب سوريا خلفا للمدرب المحلي، فجر إبراهيم، الذي حقق خمسة انتصارات متتالية في التصفيات المزدوجة وترك لمعلول استكمال التصفيات في المباريات المتبقية أمام المالديف وغوام والصين.