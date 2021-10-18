فورد تقرر إيقاف تصنيع بعض طرازاتها مؤقتا

أعلنت شركة فورد الامريكية لصناعة السيارات الفاخرة عن قرارها المؤقت بتعليق الإنتاج في مصنع هيرموسيلو بالمكسيك الذي يقوم ببناء برونكو سبورت ومافريك.

وقالت نقابة عمال مصنع هيرموسيلو أن الإيقاف المؤقت في الإنتاج يرجع إلى نقص في المواد، وذلك ما تتأثر به الكثير من شركات صناعة السيارات خلال الوباء، كما تضررت منه أيضاً شركات الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وأجهزة الألعاب.

وكانت شركة فورد قد قالت من قبل انها تكافح من اجل تلبية الطلبات الخاصة بهذه الطرازات ، لان هناك اقبال كبير عليها ، حيث وصلت الدفعة الأولى من مافريك إلى الوكالات منذ أقل من شهر.

الجدير بالذكر أن أزمة نقص أشباه الموصلات تسببت في تعليق الإنتاج في مصنع هيرموسيلو ليومين في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تؤكد النقابة المدة التي سيتوقف فيها الإنتاج هذه المرة، لكن الموظفين سيحصلون على 75% من رواتبهم.

يُذكر أيضاً أنه في أواخر أغسطس الماضي، أوقفت فورد الإنتاج في مصنع أوكفيل للتجميع في كندا، ومصنع كانساس سيتي للتجميع في ميسوري، وليس من الواضح إلى متى سيستمر هذا النقص العالمي، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة ردود فعل متباينة من شركات السيارات، حيث تعتقد مرسيدس أن النقص سيستمر حتى 2023، بينما تعتقد هيونداي أن حل المشكلة صار قريباً.