محمد جودة: نتيجة الأهلي أمام الحرس الوطني «إيجابية».. والهجوم على الفريق غرضه «الهدم».. فيديو

قال محمد جودة، لاعب النادي الأهلي الأسبق، إن الفريق الأحمر تعرض لهجوم كبير عقب التعادل أمام الحرس الوطني بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن هذا الهجوم غير مُبرر خاصة وأنه مع بداية موسم وغرضه الهدم.

وأضاف جودة، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يعاني من غيابات تصل لـ10 لاعبين، فضلًا عن سوء أرضية الملعب وسوء التحكيم خلال مباراة الحرس الوطني، مشيرًا إلى أن موسيماني لديه أخطاء فنية عديدة ويتحمل النتيجة، إلا أن هناك أيضًا بعض الجوانب التي أدت للتعادل.

وتابع جودة، أن الأهلي حقق نتيجة إيجابية جدًا بالتعادل أمام الحرس الوطني خارج أرضه، خاصة وأنه أحرز هدفًا وليس تعادل سلبي، مشيرًا إلى أن الجماهير طموحها ارتفع لدرجة أنه يرى بأن التعادل خارج أرضه نتيجة ليست إيجابية.

واختتم نجم الأهلي الأسبق، أن الأهلي كان له ركلة جزاء واضحة لأكرم توفيق كادت أن تحول النتيجة لصالح الأحمر لولا عدم احتسابها، فضلًا عن أخطاء فنية وقع فيها موسيماني، أدت إلى قلق الجماهير مع بداية الموسم.