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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"لا عتاب عليه"..إبراهيم سعيد يعلق على انسحاب ابو تريكة من استديو بي إن سبورت على الهواء

"لا عتاب عليه".. إبراهيم سعيد يعلق على انسحاب أبو تريكة على الهواء

صدى البلد

علق ابراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، على انسحاب اللاعب السابق محمد أبو تريكة، من استوديو تحليل قناة "بي ان سبورت" ، أثناء تحليل إحدى المباريات في الدوى الإنجليزي، بين فريقي توتنهام ونيوكسيل.

 

وكتب من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”:"ابو تريكه لا عتاب عليه وخصوصا انه أستأذن كل اللي في الاستوديو حتي المشاهدين بكل احترام وعدم اكماله الحلقه دي حريه شخصيه لأننا بشر ودي رساله وله كل الاحترام في وجهه نظره لتوصيلها ان حياه أي شخص اهم من مباراة كره قدم علي المستوي الإنساني".

 

وفي نفس السياق، قال الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إن في مباراة توتنهام ونيوكسل شعر مشجع بتعب ومرض ووقف الحكم المباراة في موقف رائع، مشير الي ان المشجع مصاب بإغماء. 


وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن أبو تريكة أشاد بالحكم والدوري الإنجليزي وفجأة انسحب من الاستوديو التحليلي للقاء، متابعا انه ابو تريكة برر موقفه بأنه لا يستطيع استكمال التحليل وفي مشجع مريض.


واكمل الإعلامي عمرو أديب: "محدش من المشجعين او اللاعيبة عمل زي أبو تريكة وطلب الماتش يوقف يعني، وقال أبو تريكة لا، ده إنسان وبيموت، ولازم يكون عندي إنسانية ، وده موقف كان غريب جدا، وقرر أبو تريكة ان ده شيء يجب أن يتوقف عنده، وتخيل الماتش موقفش".


وأردف الإعلامي عمرو أديب، أن تقديري ان عمل المذيع في القنوات المختلفة يتحكم فيه أخلاقيات كثيرة ويجب أن تتسق مع الموقف، وشعرت ان :"أبو تريكة كان اوفر شوية، وكان كتير اوي وأعتقد أن الإدارة الخاصة بالقناة ستتحدث معه بطريقة مختلف وخاصة ان أحرج المذيع وطاقم فريق التحليل ".

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