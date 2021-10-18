كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان تستقبل طلاب الدفعة الرابعة لبرنامج تأهيل المعلمين.. وعميد الكلية يؤكد: البرنامج مهم في عملية التطوير المنشودة

القائم بعمل رئيس جامعة حلوان: الجامعة تضم عددا من البرامج المتميزة والمختلفة والمتنوعة

عميد تكنولوجيا وتعليم جامعة حلوان: برنامج تأهيل المعلمين يهدف إلي تأهيل المدرسين العمليين العاملين في الخدمة

عميد تكنولوجيا وتعليم جامعة حلوان: برنامج تأهيل المعلمين يواكب التقدم

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان احتفالية استقبال طلاب الدفعة الرابعة لبرنامج تأهيل المعلمين،وذلك تزمنا مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفى محمد عميد الكلية والدكتور حسام حسن عبد الغني وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور وائل ابراهيم وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث و منسق البرنامج و الدكتور مصطفى رفاعي الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

قال الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تضم عدد من البرامج المتميزة والمختلفة والمتنوعة التي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل وتعمل على ربط العلم بالخبرات الميدانية للطلاب كل في مجال تخصصه.

وقال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان أن برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة.

وصرح “لطفي” فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن برنامج تأهيل المعلمين يهدف إلي تأهيل المدرسين العمليين العاملين في الخدمة لإكساب هذه الفئه التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة واقتدار من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

واكد على انتظام الدراسة بالحضور الكامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ببرنامج تأهيل المعلمين ينطلق، وأن البرنامج من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة ويواكب التقدم التكنولوجى الذى تشهده البلاد.

وأضاف عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان أن الإهتمام بالتعليم الفني يثري العملية التعليمية حيث تقدم للكلية طلاب من محافظات متعددة منها ( المنيا ،أسيوط، أسوان، الدقهلية، البحيرة .....الخ ) مما يدفع بالتعليم الفني إلي الأمام على مستوى الجمهورية .

قدم الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب البرنامج، بمناسبة بدء العام الدراسي، ونبه على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم الصحية خلال العام الجامعي الجديد .



وأوضح منسق البرنامج إلى أن التزام طلاب البرنامج وتفوقهم يُعطي دفعة قوية لمستقبل أفضل حيث أن كثير من خريجي البرنامج تقدموا للالتحاق بالدراسات العليا .



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تلقت خطابا من كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، تعلن فيه عن فتح الباب لمن يرغب في التقدم للحصول على بكالوريوس تعليم صناعي، من مدرسي العملي الحاصلين على معهد فني صناعي أو دراسات تكميلية يمارسون عملهم كمدرس عملي أكثر من 3 سنوات وعلى رأس العمل بالوزارة حاليا .

وأشار عميد كلية التكنولوجيا والتعليم أن شروط التقدم للبرنامج كالآتي:

١. أن يكون الدارس حاصل على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها ، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.



٢. لايتم قيد الطالب بالكلية الا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات .



٣. مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للبرنامج:

- أصل المؤهل + صورة .



- خطاب يفيد بأن الدارس علي رأس العمل حتي تاريخه .



- بيان حالة( أصل + صورة ) .



- شهادة الجيش ( أصل + صورة ) .



- شهادة ميلاد ( أصل + صورة ).



- ٦ صور شخصية .