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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الأوقاف السوداني: ندرك قدر الرئيس السيسي والتكريم كان له صدى محلي وعالمي.. شاهد

الشيخ نصرالدين مفرح
الشيخ نصرالدين مفرح ، وزير الأوقاف السوداني

وجه  الشيخ نصرالدين مفرح، وزير الأوقاف السوداني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريمه له في احتفالية المولد النبوي الشريف، بالأمس.

 

وأضاف الشيخ نصر الدين مفرح، خلال لقائه لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية “الأولى”: إن لم يكن هناك بعض المصريين لا يعرفون قدر الرئيس عبد الفتاح السيسي فنحن نعرف قدره، متابعا: "رجل مناضل ويبحث في كل فترة تجديد الخطاب الإسلامي ومحاربة الفكر المتطرف".

 

وأردف الشيخ نصر الدين مفرح،  أن التكريم ليس لشخصه فقط بل لجميع الدعاة والواعظات، الذين ينتهجون نهج الواسطية ومواجهة التطرف والغلو الإرهاب.

 

وأكد "مفرح": الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس رئيسا لجمهورية السودان، ولكنه يرى ضرورة انتقال التجديد في الخطاب الديني من مصر لباقي العالم، وذلك التكريم كان له أثرا عالميا ومحليا.

 

وأشار إلى أن دولة السودان تبحث أهمية وضع استراتيجية لإصلاح ما افسدته الجماعة الإرهابية ، وإصلاح السياسيات الأحادية. 

وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصرالدين مفرح وزير الأوقاف السوداني السيسي المولد النبوي برنامج صباح الخير يا مصر

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