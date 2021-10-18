بسبب خصومة ثأرية.. تأجيل محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل مواطن بدار السلام

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة عامل لاتهامه في الشروع بقتل مواطن بسبب خصومة ثارية في دار السلام لجلسة 17 نوفمبر.
وأوضح أمر الاحالة قيام المتهم محمد ر - ۲۵ سنة - عامل - بالشروع في قتل المجني عليه - محمود محمد باشا - عمدا مع سبق الإصرار بباعث الإنتقام إثر خصومة ثأرية مسبقة فبيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح ناري وذخيرة تاليين الوصف " ونفاذا لمخططه الإجرامي وماانتواه من نية خبيثة للخلاص من خصمه دلته خط إلى حانوته فغافله حال كسبه قوت يومه وما أن ظفر به أطلق العنان ليده لتطلق وابلا من الاعيرة النارية باستخدام سلاحه.
وأكد مجري التحريات في أمر الاحالة أن تحرياته السرية دلته علي صحة ما جاء بأقوال سالفه ، ويسبق الخلافات الثأرية ما بين المجني عليه والمتهم وعلي إثر ذلك عقد الأخير العزم وبيت النية علي الخلاص من خصمه فأعد لهذا الغرض سلاح ناري عبارة عن بندقية آلي واعيرة نارية مما تستخدم عليه ونفاذا لمخططه الإجرامي توجه إلى حيث أيقن تواجده بحانوته محل الواقعة - وصوب علي غريمه وابلا من الأعيرة النارية باستخدام سلاحه المار بیانه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأختبيء علي إثرها اسفل منضدة حديدية لتفاديها فأستطالت إحداها ذراعيه ولاذ المتهم بالفرار ونقل المجني عليه للمستشفى وتم تدارك إصابته بالعلاج وعزي فصد المتهم قتل المجني عليه مع سبق الإصرار على ذلك.
وأكد محمود باشا - 45 سنة - مالك حانوت ( مغسلة)، ويشهد بوجود خصومة ثأرية سابقة بينه والمتهم على إثرها ترك موطنه وقطن في المدينة وأضاف أنه حال تواجده بحانوته محل الواقعة فوجي بالمار بيانه أمامه حاملا بندقية الي مصوبا إياها تجاهه مطلقا منها وابل من الأعيرة النارية قاصدا قتله فأختبئ أسفل منضدة حديدية فأستقرت إحداها بذراعيه محدثة إصابته ولاذ المتهم بالفرار.