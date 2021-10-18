بسبب خصومة ثأرية.. تأجيل محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل مواطن بدار السلام

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة عامل لاتهامه في الشروع بقتل مواطن بسبب خصومة ثارية في دار السلام لجلسة 17 نوفمبر.

وأوضح أمر الاحالة قيام المتهم محمد ر - ۲۵ سنة - عامل - بالشروع في قتل المجني عليه - محمود محمد باشا - عمدا مع سبق الإصرار بباعث الإنتقام إثر خصومة ثأرية مسبقة فبيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح ناري وذخيرة تاليين الوصف " ونفاذا لمخططه الإجرامي وماانتواه من نية خبيثة للخلاص من خصمه دلته خط إلى حانوته فغافله حال كسبه قوت يومه وما أن ظفر به أطلق العنان ليده لتطلق وابلا من الاعيرة النارية باستخدام سلاحه.

وأكد مجري التحريات في أمر الاحالة أن تحرياته السرية دلته علي صحة ما جاء بأقوال سالفه ، ويسبق الخلافات الثأرية ما بين المجني عليه والمتهم وعلي إثر ذلك عقد الأخير العزم وبيت النية علي الخلاص من خصمه فأعد لهذا الغرض سلاح ناري عبارة عن بندقية آلي واعيرة نارية مما تستخدم عليه ونفاذا لمخططه الإجرامي توجه إلى حيث أيقن تواجده بحانوته محل الواقعة - وصوب علي غريمه وابلا من الأعيرة النارية باستخدام سلاحه المار بیانه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأختبيء علي إثرها اسفل منضدة حديدية لتفاديها فأستطالت إحداها ذراعيه ولاذ المتهم بالفرار ونقل المجني عليه للمستشفى وتم تدارك إصابته بالعلاج وعزي فصد المتهم قتل المجني عليه مع سبق الإصرار على ذلك.

وأكد محمود باشا - 45 سنة - مالك حانوت ( مغسلة)، ويشهد بوجود خصومة ثأرية سابقة بينه والمتهم على إثرها ترك موطنه وقطن في المدينة وأضاف أنه حال تواجده بحانوته محل الواقعة فوجي بالمار بيانه أمامه حاملا بندقية الي مصوبا إياها تجاهه مطلقا منها وابل من الأعيرة النارية قاصدا قتله فأختبئ أسفل منضدة حديدية فأستقرت إحداها بذراعيه محدثة إصابته ولاذ المتهم بالفرار.