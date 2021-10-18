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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. نجمات بالأسود في مهرجان الجونة وأطعمة لتعديل المزاج.. وطريقة الفتوش اللبنانية

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

حاسس باكتئاب؟!.. قائمة أطعمة لتحسين مزاجك

 

يلعب الطعام دورًا مهمًا في تحديد صحتك العامة  الجسدية والعقلية، هذا لأن ما تستهلكه يحدد ما تشعر به ، كما يقول الخبراء.

 يعرف الكثير أن الشوكولاتة تعزز مزاجك وبالمثل ، من المعروف أيضًا أن الكربوهيدرات تجعل المرء يشعر بالتحسن.


الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة: نسبة عالية من التربتوفان التي تستخدمها أدمغتنا لإنتاج مادة السيروتونين ، وهو ناقل عصبي. السيروتونين هو هرمون رئيسي يساعد على استقرار الحالة المزاجية.

الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة مثل الكاتشين (EGCG) التي تساعد على تعزيز وظائف المخ. كما أنه يعزز اليقظة. يساعد على الحفاظ على الهدوء وتحسين الذاكرة.

 

طريقة عمل سلطة فتوش اللبنانية

 

سلطة الفتوش تعد من أشهر الأكلات اللبنانية، كما أن سلطة فتوش تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة التي يحتاجها الجسم، ويمكن تقديمها للأطفال كوجبات صحية متكاملة.

مقادير فتوش

1 ملعقة كبيرة سماق 

عصير ليمونة 

زيت زيتون 

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم 

1 ملعقة صغيرة ملح 

1 ملعقة صغيرة نعناع جاف 

2 ملعقة كبيرة دبس رمان 

3 ثمرة طماطم  مكعبات وسط

2 ثمرة خيار  مكعبات وسط

نصف ثمرة خس كابوتشا 

 

رانيا يوسف الأبرز.. فنانات ارتدين الأسود في رابع أيام مهرجان الجونة

 

حرصت العديد من الفنانات بظهورها بشكل مختلف خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة تألقت العديد من نجمات الفن والمشاهير على السجادة الحمراء خلال المشاركة في فعاليات المهرجان.


وقد ظهرت النجمات بتصميمات متشابهة خلال حفل الافتتاح ، ولكن تنوعت الاطلالات خلال الأيام الماضية ولكن سيطر اللون الأسود باختلاف الاطلالات وكان ابز من ظهر بالفستان الأسود هي رانيا يوسف وعلا رشدي واروي جوده.

الشوكولاتة الحالة المزاجية الاكلات النجمات

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