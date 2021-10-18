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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حاسس باكتئاب؟!.. قائمة أطعمة لتحسين مزاجك

صدى البلد

يلعب الطعام دورًا مهمًا في تحديد صحتك العامة  الجسدية والعقلية. هذا لأن ما تستهلكه يحدد ما تشعر به ، كما يقول الخبراء.

"لا بد أنك سمعت (أو جربت) كثيرًا أن الشوكولاتة تعزز مزاجك وبالمثل ، من المعروف أيضًا أن الكربوهيدرات تجعل المرء يشعر بالتحسن.

 

 يقول Delnaaz Chanduwadia ، كبير اختصاصيي التغذية في مستشفى ومركز الأبحاث جاسلوك ، إن الأطعمة تحتوي على مكونات محددة يمكن أن تجعلك تشعر بالتفاؤل.

وتقول إن العديد من الدراسات أثبتت العلاقة بين الغذاء وصحة الدماغ. يشارك الخبير بعض الأطعمة التي تساعد المرء على الشعور بالرضا وفقا لindianexpress.


الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة: نسبة عالية من التربتوفان التي تستخدمها أدمغتنا لإنتاج مادة السيروتونين ، وهو ناقل عصبي. السيروتونين هو هرمون رئيسي يساعد على استقرار الحالة المزاجية.

الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة مثل الكاتشين (EGCG) التي تساعد على تعزيز وظائف المخ. كما أنه يعزز اليقظة. يساعد على الحفاظ على الهدوء وتحسين الذاكرة.

الأطعمة الغنية بأوميغا 3: لها فوائد متعددة. إنه حمض دهني أساسي يساعد في السيطرة على أمراض القلب ، ويساهم في إنقاص الوزن ، ويعمل كمضاد للأكسدة ، ويسهل تزييت المفاصل ، وما إلى ذلك. فهو يساعد في مكافحة الاكتئاب. يمكننا أن نجد أوميغا 3 في أطعمة مثل سمك السلمون وبذور الكتان وبذور الشيا والمكسرات ، إلخ.

الفلفل الحلو : غني بفيتامين أ ، وهو مصدر لفيتامين ب 6 ، وهو عنصر غذائي أساسي لنمو الدماغ الطبيعي ووظائفه ، ويساعد الجسم على إنتاج هرمونات السيروتونين والنورادرينالين (التي تؤثر على الحالة المزاجية). ضع الفليفلة الحلوة الملونة في سلطاتك أو استمتع بها مقلية.

الخضار الورقية الخضراء: السبانخ ، الميثي يحتوي على فيتامين ب حمض الفوليك. يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك إلى إعاقة عملية التمثيل الغذائي للسيروتونين والدوبامين والنورادرينالين (الناقلات العصبية المهمة للمزاج).

الأطعمة المخمرة: تساعد على تعزيز بكتيريا البروبيوتيك والحفاظ على صحة الأمعاء. الأطعمة مثل الكيمتشي واللبن ومخلل الملفوف والميسو والتمبيه والخضروات المخللة والكفير واللبن هي مصادر غنية بالبروبيوتيك. هذه تحافظ على مزاجنا متفائلاً.

المكسرات: مليئة بالفيتامينات والمعادن والبروتينات والدهون. كما أن المكسرات غنية بالمغنيسيوم. يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

الكافيين: يساعد على تحسين الأداء والمزاج عن طريق تحفيز إفراز الدوبامين. "التأثير فردي. لذا ، إذا كانت القهوة تجعلك عصبيًا أو حزينًا أو بلا نوم أو تسبب آثارًا ضارة أخرى ، فتجنب تناولها. 

 

وتقول إن المشروبات الخالية من الكافيين أو المشروبات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكافيين مثل الشاي الأسود أو الشاي الأخضر تعد خيارًا جيدًا.

الشوكولاتة الداكنة الإكتئاب التفاؤل الشوكولاتة الحالة المزاجية

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