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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أساء لمصر.. نجوم انسحبوا من عرض فيلم ريش ضمن فعاليات الجونة

فيلم ريش
فيلم ريش

قرر عدد من المبدعين والنجوم الانسحاب من عرض فيلم “ريش” امس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والذى تستمر دورته الخامسة حتى الخميس المقبل. 

 

ويأتي قرار انسحاب النجوم والمبدعين من الفيلم نتيجة رؤيتهم للعمل، بأنه مسيء إلى مصر حيث يظهر عديد من الجوانب السلبية في المجتمع ويركز عليها بشكل رئيسي ولا يلقى الضوء على أي جوانب إيجابية. 

 

وكان من أبرز النجوم الذين قرروا أن ينسحبوا من مشاهدة الفيلم ، بعد عرضه بنصف ساعة تقريبا المخرج عمر عبد العزيز وشريف منير وأشرف عبد الباقى وأحمد رزق. 

 

حول فيلم ريش 

ريش أو  Feathers هو أول فيلم روائي طويل يحصد الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي، ونال مخرجه عمر الزهيري العديد من الثناء على فيلمه.

 

شركة Grasshopper Film ومقرها نيويورك نالت حقوق توزيع فيلم ريش في أمريكا في صفقة أعلن عن تفاصيلها اليوم ونشرها موقع هوليوود ريبورتر.

 

وأيضا تم توزيع الفيلم في الصين وإيطاليا واليونان، وسيتم طرحه في فرنسا قريبا.

 

حصل فيلم ريش أيضا على جائزة الفيبريسي FIPRESCI لأفضل فيلم في الأقسام الموازية لمهرجان كان السينمائي الدولي.

 

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض الفيلم المصري ريش في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، بعد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للدورة ال60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، وقدرها 15 ألف يورو.

 

وحصل الفيلم المصري ريش للمخرج عمر الزهيري على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان كان.

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وعرض الفيلم المصري ريش أو Feathers عالميا لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، ولاقي حفاوة كبيرة من قبل الجمهور.

 

وحضر المخرج عمر الزهيري والمنتج محمد حفظي العرض الأول لفيلمهما ريش وصفق لهما الجمهور على العمل الذي ينافس بقوة في موسم الجوائز هذا العام.

 

ملخص أحداث فيلم ريش

فيلم ريش يقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

عمر عبد العزيز شريف منير اشرف عبد الباقي أحمد رزق فيلم “ريش”

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