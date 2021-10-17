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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم ريش ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي .. اليوم

فيلم ريش
فيلم ريش

ينتظر صناع فيلم ريش عرضه اليوم الأحد ١٧ اكتوبر، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، إذ يشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي. 

 

حول فيلم ريش 

ريش أو  Feathers هو أول فيلم روائي طويل يحصد الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي، ونال مخرجه عمر الزهيري العديد من الثناء على فيلمه. 

شركة Grasshopper Film ومقرها نيويورك نالت حقوق توزيع فيلم ريش في أمريكا في صفقة أعلن عن تفاصيلها اليوم ونشرها موقع هوليوود ريبورتر. 

وأيضا تم توزيع الفيلم في الصين وإيطاليا واليونان، وسيتم طرحه في فرنسا قريبا. 

حصل فيلم ريش أيضا على جائزة الفيبريسي FIPRESCI لأفضل فيلم في الأقسام الموازية لمهرجان كان السينمائي الدولي. 

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض الفيلم المصري ريش في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، بعد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للدورة ال60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، وقدرها 15 ألف يورو.

وحصل الفيلم المصري ريش للمخرج عمر الزهيري على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان كان.

وعرض الفيلم المصري ريش أو Feathers عالميا لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، ولاقي حفاوة كبيرة من قبل الجمهور.

وحضر المخرج عمر الزهيري والمنتج محمد حفظي العرض الأول لفيلمهما ريش وصفق لهما الجمهور على العمل الذي ينافس بقوة في موسم الجوائز هذا العام. 

 

ملخص أحداث فيلم ريش

فيلم ريش يقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

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