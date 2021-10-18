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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يوجه بسرعة صرف التعويضات لإزالات تطوير الطريق الدائري

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير الطريق الدائرى،  بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء حسام مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومسئولى مديريات الأمن بالمحافظات الثلاث.


وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة لموقف أعمال الإزالات التى يتطلبها مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وموقف صرف التعويضات للعقارات التى يتم إزالتها، مع الإسراع فى صرف هذه التعويضات للمستحقين، مشيراً إلى أن ما يتم من أعمال تطوير لهذا الطريق المهم، ستسهم وبشكل كبير فى تحقيق السيولة المرورية وسرعة التنقل بين محافظات القاهرة الكبرى التى يمر بها هذا الطريق الحيوى.  


وقدم المهندس كامل الوزير، عرضاً حول الموقف التنفيذى لأعمال مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، مشيراً إلى أن أعمال التطوير مقسمة إلى عدة قطاعات بإجمالى طول يصل إلى 97.5 كم، منها قطاع الأوتوستراد/ سعد الشاذلى، الذى تم الانتهاء من أعمال التطوير به، وقطاع سعد الشاذلى/ طريق الإسكندرية الزراعى، الذى بلغت نسب تنفيذ الأعمال به نحو 95%، وشملت توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 30 م لكل إتجاه بدلا من 4 حارات، بطول 20 كم، وكذا توسعة عدد 32 كوبرى علوى و13 نفقا.


وأضاف وزير النقل أن قطاعات التطوير تضم  قطاع طريق الإسكندرية الزراعى/ طريق الإسكندرية الصحراوى، وقطاع طريق الإسكندرية الصحراوى/ تقاطع طريق الواحات، وقطاع المريوطية/ الأوتوستراد، إلى جانب كوبرى المنيب، وكوبرى الأوتوستراد، مستعرضاً نسب التنفيذ الخاصة بتلك القطاعات، والأعمال التى تمت من توسعة ورفع كفاءة للطريق القائم ، وما تم إنشاؤه من طرق داعمة وكبارى وانفاق فى هذه القطاعات.    
من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى إلى موقف أعمال إنارة الطريق الدائرى، حيث بلغت نسبة تنفيذ تلك الأعمال نحو 70%، وأنه جار استكمالها بباقى القطاعات، وذلك من خلال استخدام "هاى ماست" فى الجزيرة بمنتصف الطريق، منوهاً كذلك إلى موقف تنفيذ منظومة النقل الذكى على طول الطريق الدائرى.


كما قدم خلال الاجتماع محافظو القليوبية والجيزة والقاهرة عرضاً تفصيلياً حول موقف الإزالات للعقارات المتعارضة مع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، وكذا موقف صرف التعويضات للمستحقين.

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