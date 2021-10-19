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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس المصنفات: الإعلامي أحمد موسى رجل وطني من الطراز الرفيع

احمد موسى
احمد موسى

أشاد الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات، بالإعلامي أحمد موسى، قائلا :"الإعلامي أحمد موسى رجل وطنى من الطراز الرفيع". 


وأضاف الدكتور خالد عبد الجليل ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن فيلم ريش عندما عرض على الرقابة جاء كورق، لم نكن نستطيع الحكم على فيلم ريش إلا بعد عرضه.


وتابع الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات، أن الأفلام التي تعرض في كان مثل ريش لا تخضع للرقابة.
 

وقرر عدد من المبدعين والنجوم الانسحاب من عرض فيلم “ريش” أمس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والذى تستمر دورته الخامسة حتى الخميس المقبل.

جاء قرار انسحاب النجوم والمبدعين من الفيلم نتيجة رؤيتهم للعمل، بأنه مسيء إلى مصر حيث يظهر عديد من الجوانب السلبية في المجتمع ويركز عليها بشكل رئيسي ولا يلقى الضوء على أي جوانب إيجابية.

 

وكان من أبرز النجوم الذين قرروا أن ينسحبوا من مشاهدة الفيلم ، بعد عرضه بنصف ساعة تقريبا المخرج عمر عبد العزيز وشريف منير وأشرف عبد الباقى وأحمد رزق.

فيلم ريش أو  Feathers هو أول فيلم روائي طويل يحصد الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي، ونال مخرجه عمر الزهيري العديد من الثناء على فيلمه.

 

شركة Grasshopper Film ومقرها نيويورك نالت حقوق توزيع فيلم ريش في أمريكا في صفقة أعلن عن تفاصيلها اليوم ونشرها موقع هوليوود ريبورتر.

 

و تم توزيع الفيلم في الصين وإيطاليا واليونان، وسيتم طرحه في فرنسا قريبا.

 

وحصل فيلم ريش أيضا على جائزة الفيبريسي FIPRESCI لأفضل فيلم في الأقسام الموازية لمهرجان كان السينمائي الدولي.

 

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض الفيلم المصري ريش في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، بعد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للدورة ال60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، وقدرها 15 ألف يورو.

 

 

خالد عبد الجليل رئيس الرقابة أحمد موسى فيلم ريش صدى البلد

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