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رئيس التحرير
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ثقافة

وزيرة الثقافة تكرم عددا من أبطال أكتوبر وتسلم جوائز مسابقة أنا المصري

صدى البلد

وزيرة الثقافة تكرم عدد من أبطال أكتوبر وفناني مصر وتسلم جوائز مسابقة انا المصري للأغنية الوطنية بالهناجر

عبد الدايم : انتصارات اكتوبر لحظة فارقة فى تاريخ مصر الحديث ومعجزة العبور نموذجاً ملهماً للشباب وحافزا لإستكمال بناء المجتمع

كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عدد من ابطال انتصارات اكتوبر وفنانى مصر كما سلمت جوائز مسابقة انا المصرى للاغنية الوطنية فى موسمها الرابع للفائزين بها وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال وأُقيمت على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

قالت عبد الدايم ان ذكرى انتصارات اكتوبر تبقى لحظة فارقة فى تاريخ مصر الحديث فقد أعلنت عن إرادة واصرار الشعب المصرى وجيشنا العظيم فى استرداد جزء غالى من ارض الوطن  ، واشارت ان معجزة العبور ضربت أروع الأمثلة في الوطنية والفداء وتعد نموذجاً ملهماً للشباب وحافزا لإستكمال بناء المجتمع والإرتقاء به لتحقيق المزيد من الإنجازات فى شتى المجالات، وتابعت ان هذه الذكرى تعيد للاذهان قصص البطولات الخالدة التي سطرها الجيش المصري وجنوده البواسل، والتضحيات التى رسمت المستقبل للأجيال الجديدة وتكاتف الشعب ومساندة الفنون التى عبرت بصدق عن المشاعر الوطنية من خلال أعمال فنية خالدة لا تزال حاضرة في الوجدان ، واوضحت حرص وزارة الثقافة على الاحتفال بذكرى الانتصار والذى يُعد رسالة تحمل الكثير من المعانى السامية إلى الأجيال الشابة والتى تؤكد أن العمل والعطاء والإخلاص طريقاً وحيداً لرفعة وعزة الوطن، واضافت أن تكريم الرموز والبواسل من أبطال القوات المسلحة يعد واجباً وطنياً ومدعاة للفخر وعرفانا بالتضحيات التى صنعت النصر وحققت المعجزة واستردت الكرامة ، وحثت الجميع على العمل مستلهمين روح أكتوبر لنشر قيم العزة والوطنية والفداء لتحقيق التنمية المنشودة.

من جانبه قال المخرج خالد جلال انه عندما هتفت قلوب جنودنا البواسل في حرب اكتوبر بكلمة "الله اكير" كان لديهم ايمان ويقين بحتمية النصر واسترداد الحق، فهم رجال لايهابون الموت في مقابل تحقيق ذلك، وقد تحقق لهم ما ارادوه فأبهروا العالم وحطموا الأساطير الزائفة، واليوم نسترجع لحظة فاصلة تجسد استرداد الحق وتحقيق النصر والعزة والكرامة  واصرار المصريين علي تحقيق الانجاز، وتكريمنا للابطال هو اعلان بالوفاء والتقدير تجاه  من بذلوا الجهد والدم في تحرير ارضنا وبلادنا، ومن حسن الطالع، أن يكون احتفالنا اليوم بذكرى نصر السادس من أكتوبر، متوافقاً مع ذكرى المولد النبوي الشريف، واكد ان الفن دائما يعمق روح الانتماء ، واضاف مسابقة انا المصري في دورتها الرابعة تشهد لأول مرة مشاركة العديد من شبابنا المقيمين بالخارج بالتنسيق والتعاون مع وزارة الهجرة.

وكانت وزيرة الثقافة قد كرمت عدداً من أبطال نصر اكتوبر وهم الفريق تامر عبدالعليم إسماعيل قائد القوات البحرية الأسبق وقائد سرب لنشات صواريخ ، الفريق مهاب محمد حسین مميش قائد القوات البحرية الأسبق وأحد رجال الغواصات في حرب أكتوبر، لواء أ.ح على حفظي مساعد وزير الدفاع الأسبق واحد رجال المخابرات الحربية والاستطلاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق،  لواء أ.ح أحمد شكري شبل احد رجال المخابرات الحربية استطلاع خلف خطوط العدو ، لواء صلاح الدين عبد الغني مسعد قائد سرية مدفعية في حرب أكتوبر الفرقة ۱۸ لواء ١٣٤ مشاة، لواء أ.ح محمد نور عبدالله مدير سلاح المدرعات قائد سرية دبابات ، لواء محمد عمرو فتحی منصور من قوات الصاعقة تسلمها عنه اللواء محمد عمر، عميد أ. ح إلهامی الجندي قائد السرية الأولى دبابات لواء  ١٥ مدرع مستقل ك ٢٤٥، اسم مساعد أحمد محمد إدريس سلاح الحدود وصاحب فكرة الشفرة النوبية وَتسلمته نجلته شريفة، رقيب أول مجند سعد أحمد زغلول استطلاع إليكتروني مخابرات حربية المنصورة ، هذا الى جانب عدد من المبدعين الذين شاركوا في أعمال فنية لاتزال أصداؤها تتردد فى الوجدان وهم نجوم مسلسلي الاختيار٢ وهجمة مرتدة الفنان القدير صلاح عبدالله، الفنان القدير اشرف عبد الباقي، الفنانة انجي المقدم، اسم الفنان الراحل هادي الجيار وتسلمت التكريم زوجته السيدة إيمان حلمي، الفنان نضال الشافعي، ومؤلف الاختيار 2 هاني سرحان، المخرج أحمد علاء الديب .

كما سلمت وزيرة الثقافة جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب في موسمها الرابع، هذا العام حيث تقدم للمنافسة ٥٩ أغنية وطنية بإجمالي ٥٣ مطرباً وذهبت الجائزة الأولى مناصفة بين كل من أغنية: فضفضه كلمات جرجس أنيس ألحان وتوزيع: مينا أِشرف وغناء محمد طارق، وأغنية مصرنا كلمات وألحان: نبيل قطيط توزيع مايكل جمال وغناء رنيم قطيط ، أما الجائزة الثانية فاز بها مناصفة أغنية 3 حروف كلمات طارق علي الحان: محمد زين توزيع محمد صلاح غناء محمد زين ودويتو بعنوان ملحمة بلد الابطال غناء ملك ايمن السيد واحمد مصطفى البوشي ، وفاز بالجائزة الثالثة أغنيةحكاية الشهيد كلمات والحان كريم هاشم توزيع بيشوي صفوت غناء كريم هاشم ، وفاز بالجائزة الرابعة أغنية أنا مصرية كلمات بدوي مبارك الحان ناصر شرف توزيع عبد الوهاب الرفاعي وغناء أميرة ضاحي ، وفاز بالجائزة الخامسةأغنية بكل فخر كلمات محمد طلعت الحان محمد عبد السلام توزيع هشام محمد غناء أحمد حماده ، كما تم تكريم عضوي لجنة التصفية الأولى، وهما الفنان أحمد محسن، الفنانة الدكتورة هويدا حرك ، كما تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم وهم المطرب مدحت صالح، الفنانة الدكتورة إيمان مصطفى ، المطربة ريهام عبد الحكيم، الموسيقار هشام نزيه، الشاعر أيمن بهجت قمر . 
واعقب ذلك فقرة فنية لأوركسترا سينكوب بقيادة الفنان جورج قلته، تضمنت الأغنيات الفائزة في المسابقة إضافة إلى أغنيتين لاثنين من  الفائزين العام الماضي، وهما سِبت سيرة للفنان محمد شطا أشعار أمير القاسم، الحان محمد عبد السلام، توزيع شريف الوسيمي و أغنية وقت خنقة للفنانة ماريا نظمي أشعار رامي هشام، الحان وتوزيع مينا أشرف.

تكريم وزارة الثقافة لأبطال اكتوبر وعدد من الممثلين

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حرب اكتوبر وزارة الثقافة القوات المسلحة وزيرة الثقافة مسابقة أنا المصري مركز الهناجر للفنون

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