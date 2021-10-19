عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رحيل فوزي شنودة.. رجل المسرح البورسعيدي الذي لم ينصفه الفن

الفنان الراحل فوزي
الفنان الراحل فوزي شنودة

غيب الموت الفنان فوزي شنودة رجل المسرح البورسعيدي، أمس، وكان قد أعلن وفاته المفكر والكاتب سيد كراوية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

 

ويعد شنودة من ابناء المسرح منذ أواخر الستينات فهو من آخر أجيال فرقة "الطليعة" المسرحية الأهلية المستقلة والتي ضمت عدد من الفنانين مثل محمود ياسين، عادل برهام، عباس أحمد، سيد طليب، شوقى نعمان، محمود ايراهيم، عادل اللبان، على فلا  وشوقى صالح.

 

txt

رحيل الكاتبة الأردنية ليلى الأطرش عن عمر يناهز 78 عامًا

txt

ماري أنطوانيت |228 عاما على رحيل سيدة القصر عدوة الفرنسييين

ويقول الكاتب المصري عبر حسابه: "فرقة الشبان الذين شغفوا بالمسرح وعاشوا له ، وحافظوا على وجودها مستقلة عن كل أجهزة الدولة والمحافظة ، وقدمت مسرح جاد عالمى ومحلى".

 

المسرح غير منصف 

ومن الاعمال التي قدمها "مشهد من الجسر"، و"موت بائع جوال" و"موتى بلا قبور" و"عائلة الدوغرى" و"مسرح نعمان عاشور" و"السبنسة" قبل أن يتكون على تراثها فرقة قصر الثقافة، ويصف سيد كراوية موهبة شنودة بأنه كان ممثل موهوب وشديد الجدية والاحترام إذ قدم أدوار على خشبة المسرح البورسعيدى منافسا لنجوم مصر الكبار.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4427610550680066&set=a.117393475035150

 

وكان قد فاز بتقدير التفوق عليهم، وبرغم خفوت حضوره الاجتماعى والشللى إلا أن حضوره كان منيرا على خشبة المسرح، وطوال مسيرته الفنية إما فى بروفات أو على خشبة المسرح.

 

ونعاه كراوية قائلا: " لم يتورط ابدا فى أى خلافات أو أى أقاويل وحكايات .. ربما لم يكن بينى وبينه أبدا الا سلام عابر ، وتهنئة على تمثيل عظيم لدور ما وسط جمهرة من محبى المسرح، من يعرف قدر الأستاذ فوزى من يعرف قيمة الفن ، وقيمة المسرح ، وقيمة الاحترام الشخصى ودماثة الخلق والتصرف المهذب الأنيق .. لروحك السلام فوزى شنوده ممثلنا العظيم الذى كان خافت الضوء اجتماعيا ، ومبهر الضوء على خشبة المسرح".


نشاط الكنيسة 

امتدت أعمال فوزي شنودة للشاط المسرحي القبطي التي ترعاه الكنيسة، ونعاه حسين عبدالرحيم قائلا: "السلام لروحه ألف رحمة ونور للمثقف والرؤيوي الجاد والمختلف مسرحي مهم كبير وله فضل كبير ، على حركة المسرح في بورسعيد عرفته في نهاية الثمانينات من خلال المخرج أحمد عجيبة".

فوزي شنودة سيد كراوية المسرح بورسعيد وفاة فوزي شنودة

ترشيحاتنا

ستؤدي دور إيزيدية عراقية..صبا مبارك تكشف تفاصيل أحدث أعمالها

يا ابن المحظوظة يا نائل.. ثروة جينيفر جيتس تثير الجدل بعد زواجها من الفارس المصري

وزير الشباب والرياضة: اتحاد كرة القدم عليه مخالفات 100 مليون جنيه

المولد النبوي الشريف .. ماذا قال مشاهير الغرب عن النبي محمد؟ كلمات من ذهب

وزير الشباب والرياضة: رابطة الأندية هي الأساس في الدوري العام..ومطمئن على المنتخب

الصحة: تسجيل 883 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و45 حالة وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسبب في انسحاب الفنانين وسخط الجمهور.. قصة فيلم بمهرجان الجونة يسيء إلى مصر

إسرائيل تكشف اسم دولة عربية تجري مشاورات معها للتطبيع

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

أساء لمصر.. نجوم انسحبوا من عرض فيلم ريش ضمن فعاليات الجونة

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

فيلم ريش يغضب النجوم.. وشريف منير: يسيء لمصر

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. كيف تحولت نعيمة الصغير من منافسة لأم كلثوم لغولة السينما؟

في حب الرسول الكريم.. طقوس احتفالات الدول العربية بذكرى المولد النبوي

من نجريج إلى قصر الكسندرا.. كيف احتل الملك المصري محمد صلاح قلوب الانجليز؟

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

فيديو

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

ياسين منصور: شركة الكرة بالأهلي تتحمل مسؤولية القطاع كاملا في 2022

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ