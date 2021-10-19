رحيل فوزي شنودة.. رجل المسرح البورسعيدي الذي لم ينصفه الفن

غيب الموت الفنان فوزي شنودة رجل المسرح البورسعيدي، أمس، وكان قد أعلن وفاته المفكر والكاتب سيد كراوية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ويعد شنودة من ابناء المسرح منذ أواخر الستينات فهو من آخر أجيال فرقة "الطليعة" المسرحية الأهلية المستقلة والتي ضمت عدد من الفنانين مثل محمود ياسين، عادل برهام، عباس أحمد، سيد طليب، شوقى نعمان، محمود ايراهيم، عادل اللبان، على فلا وشوقى صالح.

ويقول الكاتب المصري عبر حسابه: "فرقة الشبان الذين شغفوا بالمسرح وعاشوا له ، وحافظوا على وجودها مستقلة عن كل أجهزة الدولة والمحافظة ، وقدمت مسرح جاد عالمى ومحلى".

المسرح غير منصف

ومن الاعمال التي قدمها "مشهد من الجسر"، و"موت بائع جوال" و"موتى بلا قبور" و"عائلة الدوغرى" و"مسرح نعمان عاشور" و"السبنسة" قبل أن يتكون على تراثها فرقة قصر الثقافة، ويصف سيد كراوية موهبة شنودة بأنه كان ممثل موهوب وشديد الجدية والاحترام إذ قدم أدوار على خشبة المسرح البورسعيدى منافسا لنجوم مصر الكبار.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4427610550680066&set=a.117393475035150

وكان قد فاز بتقدير التفوق عليهم، وبرغم خفوت حضوره الاجتماعى والشللى إلا أن حضوره كان منيرا على خشبة المسرح، وطوال مسيرته الفنية إما فى بروفات أو على خشبة المسرح.

ونعاه كراوية قائلا: " لم يتورط ابدا فى أى خلافات أو أى أقاويل وحكايات .. ربما لم يكن بينى وبينه أبدا الا سلام عابر ، وتهنئة على تمثيل عظيم لدور ما وسط جمهرة من محبى المسرح، من يعرف قدر الأستاذ فوزى من يعرف قيمة الفن ، وقيمة المسرح ، وقيمة الاحترام الشخصى ودماثة الخلق والتصرف المهذب الأنيق .. لروحك السلام فوزى شنوده ممثلنا العظيم الذى كان خافت الضوء اجتماعيا ، ومبهر الضوء على خشبة المسرح".



نشاط الكنيسة

امتدت أعمال فوزي شنودة للشاط المسرحي القبطي التي ترعاه الكنيسة، ونعاه حسين عبدالرحيم قائلا: "السلام لروحه ألف رحمة ونور للمثقف والرؤيوي الجاد والمختلف مسرحي مهم كبير وله فضل كبير ، على حركة المسرح في بورسعيد عرفته في نهاية الثمانينات من خلال المخرج أحمد عجيبة".