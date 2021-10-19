صبا مبارك: مهرجان الجونة له طعم خاص وعلينا تناول القضايا الإنسانية في السينما

أكدت الفنانة صبا مبارك، أنها لا تنتقي أدوارها كي تكون معبرة بشكل دائماً عن الفن الحامل للقضايا بل تفضل ايضاً الأدوار العادية، مضيفة:"بحب الأدوار العادية لاني بحس إن أي دور له قصته ومعبر عن أزمته التي يتم نقاشها في داخل العمل مش ضروري تبقى الازمة المباشرة لكن في المقابل أشعر دائماً أن هناك إستحقاق لتناول القضايا الانسانية في السينما والدراما".

وأضافت صبا مبارك في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" مهرجان الجونة له مذاق خاص هذا العام لانه من النوادر أن يشارك فنان في مهرجان بمنتجين مرة واحدة وهما فيلمي " عرنوس " الذي قامت بإنتاج وفيلم " اميرة " الروائي الطويل الذي عرض في مهرجان فينسيا ".

وتابعت صبا مبارك :" "فيلم " أميرة " هو العرض العربي الأول لي ومبسوطة إنه في مهرجان " الجونة " الذي بات يملك سمعة كبيرة في المهرجانات العربية والدولية ، ولقاء الجمهور العربي له طعم خاص وعندي إهتمام شديد لما جيت أشوف عرض الفيلم عربيا ".