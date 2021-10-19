تفاصيل اللقاء الرباعي بين وزراء خارجية أمريكا والإمارات والهند وإسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن عقد لقاء عبر الفيديوكونفرانس مع نظرائه من الهند والإمارات وإسرائيل.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي على تويتر: "التقيت اليوم مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ووزير الخارجية الهندي سوشما سوراج، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد".

وأضاف: "ناقشنا القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة والعالم، وأهمية توسيع تعاوننا الاقتصادي والسياسي".

وكان استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية جيك سوليفان العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه تم خلال اللقاء أيضا - الذي عقد في واشنطن - بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وتناولا أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.