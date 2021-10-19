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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة على البحر الشرقي

صاروخ كوري شمالي
صاروخ كوري شمالي

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، بأن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية على البحر الشرقي.

 

ومن ناحية أخرى، تنظر محكمة يابانية، في قضية 5 أشخاص قالوا إن السلطات في كوريا الشمالية وعدتهم بـ جنة على الأرض، لكنهم عانوا من انتهاكات عديدة في المقابل، مطالبين البلاد وزعيمها كيم جونج أون بتعويضهم.

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استدعاء كيم جونج أون للمحكمة.. 5 أشخاص يرفعون قضية ضد كوريا الشمالية

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شاهد.. عرض عسكري عنيف لجيش كوريا الشمالية في حضور كيم جونج أون

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، وافقت محكمة طوكيو الجزئية، في أغسطس الماضي، على استدعاء كيم جونج أون للمثول أمام المحكمة، وفقا لما ذكره كينجي فوكودا، محامي المدعين؛ ما أدى لتوافر شروط انعقاد المحكمة.

 

ولا يتوقع المدعون، أن يمثل "كيم" أمام المحكمة، أو يعوضهم، لكن المحامي فوكودا، يأمل أن تشكل القضية سابقة للمفاوضات بين اليابان وكوريا الشمالية؛ بشأن السعي للإقرار بمسؤولية كوريا الشمالية، وتطبيع العلاقات الدبلوماسية.

كوريا الشمالية كيم جونج أون كورية الجنوبية اطلاق صاروخ البحر الشرقي

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