كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة على البحر الشرقي

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، بأن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية على البحر الشرقي.

ومن ناحية أخرى، تنظر محكمة يابانية، في قضية 5 أشخاص قالوا إن السلطات في كوريا الشمالية وعدتهم بـ جنة على الأرض، لكنهم عانوا من انتهاكات عديدة في المقابل، مطالبين البلاد وزعيمها كيم جونج أون بتعويضهم.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، وافقت محكمة طوكيو الجزئية، في أغسطس الماضي، على استدعاء كيم جونج أون للمثول أمام المحكمة، وفقا لما ذكره كينجي فوكودا، محامي المدعين؛ ما أدى لتوافر شروط انعقاد المحكمة.

ولا يتوقع المدعون، أن يمثل "كيم" أمام المحكمة، أو يعوضهم، لكن المحامي فوكودا، يأمل أن تشكل القضية سابقة للمفاوضات بين اليابان وكوريا الشمالية؛ بشأن السعي للإقرار بمسؤولية كوريا الشمالية، وتطبيع العلاقات الدبلوماسية.