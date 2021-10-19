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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف الدين الجزيري يكشف موقف عماد النحاس من انضمامه للزمالك

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

قال سيف الدين الجزيري، لاعب فريق الزمالك، إنه واجه بعض الصعوبات في التجانس مع الفريق الأول بنادي الأفريقي ببلاده بعد تصعيده وكذلك بعد خروجه معارًا؛ لذا قرر الخروج في تجربة جديدة بالاحتراف في الدوري المصري.

وأضاف الجزيري، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "عبد الظاهر السقا كان المدير الرياضي بنادي طنطا وتواصل معي للانضمام للفريق ورحبت بالفكرة والتعامل معه كان سهلاً وكنت أخطط حين جئت لمصر الانضمام لنادي أكبر وخلال لعبي مع المقاولون كانت هناك أحاديث للانضمام للأندية كبيرة في مصر".


وتابع سيف الجزيري: "عماد النحاس بمثابة أخ لي وهو من شجعني على عرض نادي الزمالك وأخبرني أنه نادي كبير وأحد أفضل الأندية في أفريقيا وفرصة لتقديم أفضل ما لديّ وكان لديّ عروضَا خليجية ومصرية وانتقلت للزمالك، لم يقل لنا تساهلوا أمام الأهلي أقول ذلك ليأخذ كل شخص حقه وتفهم الناس الأمور"

مواعيد مباريات الزمالك  :


الجولة الأولى: الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الحالي باستاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

الجولة الثانية: طلائع الجيش والزمالك يوم الأحد 31 أكتوبر باستاد برج العرب في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة الثالثة: الزمالك والأهلي يوم الجمعة 5 نوفمبر المقبل باستاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

الجولة الرابعة: الإسماعيلي والزمالك يوم الجمعة 19 نوفمبر باستاد الإسماعيلية في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة الخامسة: الزمالك والبنك الأهلي يوم الإثنين 22 نوفمبر باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا والزمالك يوم الخميس 25 نوفمبر باستاد بتروسبورت في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة السابعة: المقاولون العرب والزمالك يوم الثلاثاء 21 ديسمبر المقبل باستاد بتروسبورت في الثامنة مساءً.

الجولة الثامنة: الزمالك وغزل المحلة يوم السبت 25 ديسمبر باستاد القاهرة في الخامسة والنصف مساءً.

يذكر أن الزمالك توج بالدوري الممتاز، في الموسم الماضي وذلك للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

الزمالك الجزيري المقاولون عماد النحاس الأهلى

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