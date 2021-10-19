تفاصيل جديدة عن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية على نظيرتها الجنوبية

كشفت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، معلومات وتفاصيل جديدة عن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية مؤخرا

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية تقرير هيئة الأركان التابعة للقوات المسلحة والذي جاء فيه: "وصل مدى طيران الصاروخ الباليستي قصير المدى الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم أمس الثلاثاء إلى مسافة 430-450 كيلومترًا".

وأضاف التقرير: "أما ارتفاعه الأقصى فبلغ نحو 60 كيلومترًا".

وكان جيش كوريا الجنوبية قد أعلن، صباح اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي من حول مدينة سينبو الساحلية.