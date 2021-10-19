الزمالك يستأنف تدريباته في الخامسة مساء اليوم

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب الوصول من كينيا قبل الاستعدادا للقاء العودة أمام توسكر الكيني.

وحقق الزمالك الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني يوم السبت الماضي بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.

ويلتقى الزمالك فريق توسكر الكيني في السابعة مساء يوم الجمعة القادم في مباراة الإياب في دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا.