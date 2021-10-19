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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. جندية سعودية تقود عملية عسكرية لقصف موقع حوثي.. تفاصيل

جنديات سعوديات- توضيحية
جنديات سعوديات- توضيحية

أظهر مقطع فيديو إحدى منسوبات وزارة الدفاع السعودية وإتقانها لمهامها الخاصة، وذلك أثناء إدارتها عملية عسكرية، مع مجموعة من زملائها العسكريين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

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وبين المقطع المصور إحدى العمليات العسكرية التي شنتها قوات التحالف خلال اليومين الماضيين ضد الميليشيات الحوثية في عدد من المواقع اليمنية التي تتمركز فيها الميليشيات.

وكانت قيادة قوات التحالف أعلنت تنفيذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي، حيث تم تدمير 13 آلية عسكرية فيما تجاوزت الخسائر البشرية 150 عنصراً إرهابياً خلال الـ24 ساعة الماضية في العبدية.
وفي التفاصيل، تم توثّق مقطع الفيديو، بمشاركة الجندية بالجيش السعودي مع التحالف العربي لدعم الشرعية، في عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي في منطقة العبدية بمحافظة مأرب شمالي شرق البلاد.

ونشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات فيديو لعمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر للميليشيات الحوثية بالعبدية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقامت الجندية بتوجيه الطيار، وتزويده بالإحداثيات من غرفة العمليات، أثناء تدمير الأهداف المتحركة لميليشيا الحوثي الإرهابية، سواء كانت سيارات أو غيرها من المعدات.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام المقاتلات بتحديد الأهداف الحوثية المتحركة على الأرض بدقة، وتوجيه ضربات حاسمة لها.

وبعد الحديث باللغة الإنجليزية عن رصد وتدمير الهدف المرصود، اختتم الطيار بقوله: “الله يعطيكي العافية”، لترد عليه الجندية: “الله يعافيك”، حسبما أوضح مقطع الفيديو.
 

ودعا التحالف المنظمات الأممية لتحمل مسئولياتها تجاه المدنيين المحاصرين في العبدية، والعمل على فك حصار الميليشيات عنهم.

وعلى صعيدٍ متصل، لقي اثنان من القيادات العسكرية الميدانية البارزة في صفوف ميليشيات الحوثي مصرعهما في المعارك الدائرة مع قوات الجيش اليمني بجبهات مأرب.

وقال نائب رئيس المركز الإعلامي للجيش اليمني المقدم صالح القطيبي، إنَّ المدعو “أبو صالح المداني”، نائب رئيس هيئة الأركان ضمن صفوف الميليشيات، قُتل مع عدد من مرافقيه في جبهات مأرب.

وبحسب القطيبي، فإن محمد حسين البنوس، المعين في منصب قائد قوات الاحتياط في حراسة المنشآت، لقي هو الآخر مصرعه في نفس الجبهة.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام يمنية أن المدعو “أبو عبد الله المداني” لقي مصرعه بغارة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية، فيما تحدثت عن مصرع محمد حسين البنوس في عملية نوعية لـ”قوات المهام الخاصة” ما بين محافظتي مأرب والبيضاء.

من جانبها،  طالبت منظمات يمنية عاملة في محافظة مأرب، أمسْ الاثنين، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدُّوَليّ والولايات المتحدة الأمريكية بإدراج ميليشيا الحوثي الانقلابية، ضمن الجماعات الإرهابية.

وأدانت الاستهداف المتكرر والمتعمد من قبل الميليشيا الإرهابية التابعة لإيران، الأحياء السكنية المكتظة بالنازحين في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية والمدفعية والطيران المسيّر المفخخ.

 

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