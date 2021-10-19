أفضل من النمسا وتركيا وسويسرا.. مصر ضمن الفئة الآمنة لكورونا

تصنيف الوكالة الأمريكية يسمح بالسفر إلى القاهرة

أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية موقعا جديدا إلى قائمة وجهات السفر "عالية الخطورة" هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

انتقلت مدينة سنغافورة من المستوى 3 ، أو الخطر "العالي" لـ Covid-19 ، إلى المستوى 4 ، وهو أعلى فئة من حيث المخاطر في الوكالة.

تأتي هذه الأخبار في أعقاب القرار الأخير الذي اتخذته سنغافورة لمزيد من تخفيف القيود وإضافة ثماني دول جديدة ، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، إلى برامج السفر الخاصة بها .

يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل القادمين من تلك الدول التقدم بطلب للحصول على دخول خالي من الحجر الصحي.

تضم الوجهات التي تندرج في فئة "Covid-19 العالية جدًا" المستوى 4 أكثر من 500 حالة لكل 100000 مقيم في الـ 28 يومًا الماضية ، وفقًا لمعايير مراكز السيطرة على الأمراض.

يجب على الأشخاص تجنب السفر إلى المواقع المحددة بإشعار من المستوى 4 ، كما يوصي مركز السيطرة على الأمراض.

كما تنصح الوكالة الأمريكية أن أي شخص يريد أن يسافر فيجب أن يتم تطعيمه بالكامل أولاً.

هذا التحديث الجديد بعيد كل البعد عن أوائل ما جاء في أغسطس ، عندما اضافت الوكالة الأمريكية ١٦ وجهة في أسبوع واحد إلى المستوى 4 ، وكانت حالات متغير دلتا ترتفع بسرعة في معظم أنحاء الكوكب.

ومع ذلك ، لا تزال أماكن العطلات الدولية الشهيرة الأخرى في أعلى مستوى من التأهب ، وهو دليل على موطئ قدم Covid-19 المستمر.

و القائمة الحالية للوجهات من المستوى 4 تشمل ما يلي:

• النمسا

• بليز

• بوتسوانا

• كرواتيا

• اليونان

• أيرلندا

• ماليزيا

• سويسرا

• تركيا

• المملكة المتحدة

في حالة المملكة المتحدة ، تم تقديمه في المستوى 4 منذ 19 يوليو ، واليونان موجودة منذ 2 أغسطس.

مواقع جديدة من المستوى 3

تنطبق فئة المستوى 3 على الوجهات التي لديها ما بين 100 و 500 حالة لكل 100000 مقيم في الـ 28 يومًا الماضية.

تم تخصيص ست وجهات جديدة لهذه الفئة "عالية المخاطر" ، ثلاثة منها انتقلت من المستوى 2:

• أنغولا

• جيبوتي

• المجر

كان تصنيف المستوى 3 بمثابة أخبار سارة للأشخاص المهتمين بالوجهات الثلاث التالية ، والتي كانت في السابق في المستوى 4:

• سيبوس

• إيسواتيني

• تونس

بعض الخيارات في المستوى 2

شهدت الوجهات التي تحمل تصنيف "المستوى 2 لكوفيد Covid-19 المعتدل" من 50 إلى 99 حالة وبائية لكل 100000 مقيم في الأيام الـ 28 الماضية.

تضمنت الوجهات الشهيرة في هذه الفئة الأقل خطورة في 18 أكتوبر ما يلي:

• جمهورية الدومينيكان

• مصر

• بيرو

إما في فئة الوجهات من "المستوى 1 لأقل حالات كورونا ،فهي التي تم تسجيل أقل من 50 حالة جديدة لكل 100000 شخص خلال الـ 28 يومًا الماضية.

و تأتي نيزيلندا في هذه الفئة ، لكنها لم تفتح أبوابها بعد للمسافرين بغرض الترفيه.