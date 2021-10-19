في احتفالات العيد القومي.. محافظ الإسماعيلية يفتتح عددا من مشروعات مياه الشرب

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم، يرافقه اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناه عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة فى إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومى.

كما شارك في افتتاح المشروعات المهندسة مروة مدنى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الاسماعيلية والنائب احمد بدران والنائب سامى سليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



بدأت الجولة، بافتتاح المحافظ ومرافقيه رافع مياه الشرب بالسماكين، بطاقة تصميمية ١٣٨٠٠ م٣يوم، وبلغت تكلفة الاعمال حوالي ٥١ مليون جنيه.



وعقب الافتتاح، استمع اللواء شريف فهمى بشارة ومرافقيه إلى شرح تفصيلى لمكونات المحطة ونطاق خدمتها، حيث اوضحت المهندسة مروة مدنى مكونات المشروع والطاقة التصميمية له.



كما تفقد المحافظ ومرافقوه مكونات الرافع التي تشمل مبنى الطلمبات ووحدة المولد ووحدة الديزل .

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة إلى أن رافع مياه شرب السماكين يخدم عدد من القرى منها قرية أبو عساكر – منطقة 6 أكتوبر – قرية المنايف – قرية السماكين – عمارات اسكان الشباب – قرية راشد سليمان باجمالى عدد سكان ٤٢ الف نسمة .

كما افتتح اللواء فهمى بشارة مشروع محطة رفع صرف صحى الشيخ غريب بقرية السلام بطاقة تصميمية 20.700 م٣ يوم بتكلفة 32 مليون جنيه لخدمة قرى الشيخ غريب ، البغادة باجمالى عدد سكان 7000 نسمة ، وذلك ضمن مشروع مد خدمة الصرف الصحي لقرى القصاصين لخدمة قرى الوادى الاخضر وأم عزام والشروق والذى تبلغ تكلفته الإجمالية ١٧٣ مليون جنيه.

وعقب الافتتاح استمع اللواء شريف فهمى بشارة ومرافقوه إلى شرح تفصيلى لمكونات المحطة ونطاق خدمتها ، اعقبه تفقد المحافظ ومرافقيه لمكونات المحطة .



وأشاد المحافظ بالمشروعات القومية الجديدة والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى في اطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره أهم المرافق الحيوية.