ليبيا.. الدبيبة يوجه بفرض إلزامية التطعيم ضد كورونا

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بتقديم خطة إلزامية للتطعيم ضد فيروس كورونا، من خلال إجراءات إدارية وقانونية ملزمة للمواطنين.

وبحسب صحيفة “الوسط”، خلال لقائه مدير ونائب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ديوان مجلس الوزراء، أكد الدبيبة ضرورة متابعة التطعيمات ومعالجة الصعوبات التي تواجه المواطنين في تلقي اللقاح، وكذلك إصدار التطبيق الإلكتروني وبطاقات إلكترونية للمطعمين وفق المعايير الدولية، لمساعدة المواطنين في التنقل والحركة عند سفرهم، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية سليمة.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملة التوعوية التي ترافق التطعيم والوقاية من كورونا.

وأكد ضرورة الاهتمام بمكافحة الأمراض الأخرى مثل الدرن والالتهاب الكبدي الوبائي وغيرهما، كونها من اختصاصات المركز.