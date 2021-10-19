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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انخفاض ملحوظ في أسعار الفاكهة والخضار اليوم .. فيديو

صدى البلد

انخفضت أسعار الخضروات و بعض انواع الفاكهة، اليوم الثلاثاء الموافق  19 أكتوبر، في الأسواق ، ورصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم  أسعار الخضروات والفاكهة  فى سوق مدينة نصر .

في البداية قال عم رجب صاحب احد محلات الخضروات بسوق مدينة نصر إن أسعار  الخضروات   تشهد انخفاضا نسبيا ، حيث سجلت أسعار الكوسة 8  جنيهات للكيلو، و البامية 20 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو للطماطم 6 جنيهات،  سعر البطاطس 9  جنيهات للكيلو والبصل الاحمر والابيض 5 للكيلو  و الخيار الصوب 7 للكيلو .
 


و تابع :  الفلفل الحامي  7.30 جنيه للكيلو فيما سجل فلفل الالوان 18جنيها للكيلو  ،و الليمون 12جنيها للكيلو ، بالإضافة الي ارتفاع سعر  الثوم الصيني السايب ل 36 جنيها.


كما كشف رجب عن انخفاض بعض أنواع الفاكهة خلال الفترة الحالية ،حيث سجل سعر العنب 8.5 و التفاح المصري 25 للكيلو ، والبرتقال بصرة 9  جنيها للكيلو ،  مشيرا إلى أن المانجو عويس درجة اولي 40  ،و السكري 25 جنيها للكيلو ، و الجوافة و الرمان  و الكانتلوب 9 جنيهات للكيلو و الموز 14 جنيها للكيلو .


و الجدير بالذكر تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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