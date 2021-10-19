انخفاض ملحوظ في أسعار الفاكهة والخضار اليوم .. فيديو

انخفضت أسعار الخضروات و بعض انواع الفاكهة، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر، في الأسواق ، ورصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق مدينة نصر .

في البداية قال عم رجب صاحب احد محلات الخضروات بسوق مدينة نصر إن أسعار الخضروات تشهد انخفاضا نسبيا ، حيث سجلت أسعار الكوسة 8 جنيهات للكيلو، و البامية 20 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو للطماطم 6 جنيهات، سعر البطاطس 9 جنيهات للكيلو والبصل الاحمر والابيض 5 للكيلو و الخيار الصوب 7 للكيلو .





و تابع : الفلفل الحامي 7.30 جنيه للكيلو فيما سجل فلفل الالوان 18جنيها للكيلو ،و الليمون 12جنيها للكيلو ، بالإضافة الي ارتفاع سعر الثوم الصيني السايب ل 36 جنيها.



كما كشف رجب عن انخفاض بعض أنواع الفاكهة خلال الفترة الحالية ،حيث سجل سعر العنب 8.5 و التفاح المصري 25 للكيلو ، والبرتقال بصرة 9 جنيها للكيلو ، مشيرا إلى أن المانجو عويس درجة اولي 40 ،و السكري 25 جنيها للكيلو ، و الجوافة و الرمان و الكانتلوب 9 جنيهات للكيلو و الموز 14 جنيها للكيلو .



و الجدير بالذكر تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.