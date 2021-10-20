عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : توجيهات السيسي تستهدف تحقيق مسارات متسارعة من الضبط المالي

عبد الفتاح يحيي
عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قال النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية، تتضمن العمل بصورة متسارعة لضبط الانفاق العام، وتحقيق مسارات متسارعة من الضبط المالي ، علاوة على إيلاء عناية بالغة بدعم القطاعات الخدمية والتنموية ، التى من شأنها العمل على تعزيز احتياجات المواطنين وبخاصة قطاعي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأشار" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بضرورة الإلتزام بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإلكترونية وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، لما فيه من تحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصرى، باعتبارها أحد أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة بدعم من القيادة السياسية.
 

وأوضح عضو مجلس النواب أن التأثير الناجم عن قرارات ترشيد الإنفاق العام سيؤثر بالإيجاب على عجز الموازنة ، نتيجة توفير المصروفات، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تهدف فى المقام الأول إلى تطوير الخدمات المقدمة  للمواطنين، والوقوف على احتياجاتهم ، لاسيما بعد أزمة جائحة كورونا، وما خلفته من آثار سلبية عانى منها دول العالم أجمع.

txt

وكيل خطة النواب: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولى 1.5%

txt

عضو خطة النواب: الصحة والتعليم سيكون لهما نصيب الأسد بـ الموازنة الجديدة

 

 

و اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العام، حيث وجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولاً إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1,5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6,7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلاً عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.

 

 

عبد الفتاح يحيي لجنة القوى العاملة مجلس النواب مصلحة الضرائب كورونا الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

السيسي يشهد اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة

الهداف التاريخي للريدز.. كيف حطم صلاح أسطورة جيرارد ودمر أتليتكو مدريد؟

نشرة مرور الطرق الصحراوية.. كثافات بـ دائري المنيب وزراعي الإسكندرية

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره أمام دينامو كييف

فصل طالب ثانوي لتعديه على مدرس بالضرب

طوارئ وصافرات إنذار.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفحة ليفربول الرسمية تحتفل بـ محمد صلاح على طريقتها الخاصة | شاهد

قتلى وجرحى إثر انفجار استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق

لملاك ومستأجري العقارات |حبس وغرامة 5 الأف جنيه حال القيام بهذا الفعل

مذاقه لذيذ.. زوجة تتغذى يوميًا على رماد جثة زوجها المتوفي

قصة زواج ليلى فوزي من نجم شهير وعودتها بجثمانه بعد 4 أشهر

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

متحور دلتا يصل إسرائيل.. تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. لماذا رفض الكحلاوي منشد الرسول الغناء أمام الزعيم جمال عبدالناصر؟ أعرف السبب

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

فيديو

نمبر وان انتصر.. محمد رمضان ينهي خلافاته مع الفنانين في الجونة

فينجر يغازل محمد صلاح: يسجل أهدافا خرافية |فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ