عمرنا ماكنا متخانقين.. تعليق أحمد الفيشاوي على الصلح مع محمد رمضان

أقيم اليوم مؤتمرا صحفيا لفيلم قمر 14 بعد عرضه أمس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وحرص على التواجد بالمءتمر عدد من ابطال وصناع العمل وهم أحمد الفيشاوي، خالد انور، ياسمين رئيس وزوجها.

وعند دخول أحمد الفيشاوي إلي القاعة داعبة أحد الحاضرين قائلا "نمبر وان" فرد عليه "نمبر ٢"، وتم توجيه سؤال له هل بالفعل تم الصلح مع الفنان محمد رمضان فرد قائلا": عمرنا ماكنا متخانقين"

وعرض أمس الاثنين، الفيلم المصري “قمر ١٤” ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وحرص على التواجد عدد كبير جدا من النجوم بالاضافة الي ابطال الفيلم

وكشف الفنان خالد النبوي عن شخصيته في فيلمه الجديد "قمر 14" عن طريق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "خالد النبوي" جلسة تصوير من كواليس المسلسل، وعلق: "مراد فهمي، فيلم قمر 14، صيف 2021".

فيلم "قمر 14"، بطولة النجوم" أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم.