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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أكثر انتشارا.. سلالة جديدة من كورونا تغزو بريطانيا

مسحة كورونا
مسحة كورونا

تتبع العلماء في جميع أنحاء العالم، نوعا جديدا شديد العدوى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمعدل أكبر من متغير دلتا الذي ينتشر في المملكة المتحدة.

 

ووفقًا لموقع "ياهو نيوز" الإخباري، قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في تقرير، إنها كانت تراقب نوعًا فرعيًا من متغير دلتا يسمى AY.4.2، والذي أصاب المزيد من الأشخاص مؤخرًا.

 

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ومن جانبه، قال “فرانسوا بالوكس”، مدير معهد لندن للوراثة بجامعة كوليدج، على موقع التغريدات تويتر يوم السبت الماضي، إن البيانات حول متغير AY.4.2 تشير إلى أنه قد يكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10٪ من متغير دلتا الأكثر شيوعًا في المملكة المتحدة والذي يسمى AY.4.


منذ 27 سبتمبر، كانت 6% من الاختبارات في المملكة المتحدة هي سلالة AY4.2 ، حسبما ذكرت منظمة الصحة العامة في إنجلترا، مضيفة أن التقديرات قد تكون غير دقيقة لأنه كان من الصعب تحديد تسلسل طفرات السلالة الجديدة.

 

فيما قال الدكتور "سكوت جوتليب"، المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء، إن البديل الجديد لم يكن سببًا للقلق، ولكنه دعا إلى بحث عاجل لمعرفة ما إذا كان أكثر عدوى أو قادرًا على الاستجابة المناعية.

 

وقال على تويتر يوم الأحد، يجب أن نعمل على وصف هذه السلالات وغيرها من السلالات الجديدة بشكل أسرع.، وتابع الدكتور جيفري باريت ، رئيس مجموعة الجينوم الطبي في معهد "ويلكوم ترست سانجر" ، على تويتر أن  سلالة AY.4.2 كانت ثابتة ولكن بمرور الوقت بدأت في التغيير والتطور.

 

ولكن ما زال معدل الإصابة بالسلالة الجديدة نادر خارج المملكة المتحدة ، حيث تم اكتشاف ثلاث حالات فقط في الولايات المتحدة حتى الآن، وقال: "في الدنمارك حيث المراقبة الجينية ممتازة وصلت الإصابات إلى معدل 2٪ لكنها انخفضت".

 

طفرات جديدة

الفيروس المسبب لـ كوفيد-19 يحصل على حوالي طفرتين جديدتين شهريًا ، ويوجد الآن 56 سلالة متحورة من دلتا ، وفقًا لموقع Outbreak.info التابع لجامعة سكيبس، والتي تتضمن بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

 

وتتضمن السلالة الجديدة طفرتين جديدتين في جزء الفيروس المرتبط بالخلايا البشرية ، وهو ما يسمى بروتين سبايك. لم يتضح بعد كيف ستؤثر هذه الطفرات على سلوك الفيروس.

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