هل يمكن علاج كوفيد19 باستخدام الأسبرين ؟

منذ تفشي مرض كوفيد19 ، كان هناك الكثير من الخرافات المتعلقة بالعدوى ، من الاختراقات الوقائية إلى العلاج ، مما ترك الناس في حيرة من أمرهم هناك أسطورة مماثلة كانت تدور مرة أخرى ، وكما هو متوقع ، لفتت انتباه الناس.

وانتشرت رسالة علي WhatsApp جديدة تدعي الآن أن Covid-19 هي بكتيريا وليست فيروسات. كما تقول إنه يمكن علاج العدوى بمضادات التخثر مثل الأسبرين.

قال الدكتور أرونيش كومار ، رئيس قسم أمراض الرئة ، مستشفيات باراس ، جورجاون ، لموقع Indianexpress.com ، "كل يوم هناك العديد من المعلومات المضللة التي يتم مشاركتها على WhatsApp المتعلقة بفيروس كورونا .

أحد هذه الادعاءات الكاذبة التي يتم تداولها على نطاق واسع هو أن سارس ، وهي بكتيريا ويمكن معالجتها بالأسبرين.

تدعي الرسالة الفيروسية أيضًا أنه تم إجراء دراسة حول دور الأسبرين في علاج مرض فيروس كورونا.

واكد ان هذا وهمي تمامًا لأن سارس كوف 2 هو عدوى فيروسية ولا تتوفر مثل هذه العلاجات الطبية حتى الآن ".

وأضاف: "من المهم أن لا يلتفت الجمهور إلى مثل هذه الأساطير أو الادعاءات الكاذبة".