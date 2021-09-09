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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكن علاج كوفيد19 باستخدام الأسبرين ؟

صدى البلد

منذ تفشي مرض كوفيد19 ، كان هناك الكثير من الخرافات المتعلقة بالعدوى ، من الاختراقات الوقائية إلى العلاج ، مما ترك الناس في حيرة من أمرهم هناك أسطورة مماثلة كانت تدور مرة أخرى ، وكما هو متوقع ، لفتت انتباه الناس.

 

وانتشرت رسالة علي WhatsApp جديدة تدعي الآن أن Covid-19 هي بكتيريا وليست فيروسات. كما تقول إنه يمكن علاج العدوى بمضادات التخثر مثل الأسبرين.

 

 قال الدكتور أرونيش كومار ، رئيس قسم أمراض الرئة ، مستشفيات باراس ، جورجاون ، لموقع Indianexpress.com ، "كل يوم هناك العديد من المعلومات المضللة التي يتم مشاركتها على WhatsApp المتعلقة بفيروس كورونا . 

 

أحد هذه الادعاءات الكاذبة التي يتم تداولها على نطاق واسع هو أن سارس ، وهي بكتيريا ويمكن معالجتها بالأسبرين. 

تدعي الرسالة الفيروسية أيضًا أنه تم إجراء دراسة حول دور الأسبرين في علاج مرض فيروس كورونا. 

 

واكد ان هذا وهمي تمامًا لأن سارس كوف 2 هو عدوى فيروسية ولا تتوفر مثل هذه العلاجات الطبية حتى الآن ".

 

وأضاف: "من المهم أن لا يلتفت الجمهور إلى مثل هذه الأساطير أو الادعاءات الكاذبة".

فيروس كورونا الأسبرين كورونا فيروس عدوى فيروسية فيروسات

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