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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

ينشر صدى البلد حركة مرور السيارات، مساء اليوم الثلاثاء، على الطرق والمحاور والميادين الرئيسية في الجيزة والقاهرة .

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية متحركة من مناطق الطالبية وحتى كوبري الجيزة، مع استقرار الحركة المرورية في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة باتجاه الطالبية والمريوطية، كما تظهر كثافات مرورية بنهاية شارع فيصل للقادم من المريوطية باتجاه كوبري فيصل المعدني.

كما تظهر كثافات مرورية مرتفعة في شارع السودان من مناطق الجيزة وفيصل، وحتى جامعة القاهرة، مع ارتفاع الكثافات المرورية على محور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري باتجاه جامعة القاهرة.

ويشهد كورنيش النيل في الجيزة، استقرار في حركة المرور بشارع البحر الأعظم في الاتجاهين، مع بطء الحركة المرورية في شارع النيل السياحي، وتكدس مروري بمنطقة العجوزة.

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 كما تشهد المناطق " صلاح سالم فى الاتجاه القادم من المطار للعباسية و الاوتوستراد وكوبري قصر النيل وكوبرى حدائق القبة ، وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل سيولة مرورية.

 وتستقر حركة المرور في شارع البطل أحمد عبدالعزيز، وأيضا شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

 

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بـ خدمات مرورية على أغلب الشوارع والميادين الهامة والرئيسية وذلك لتيسير حركة السيارات، وكذلك منع انتظار السيارات في الأماكن غير المصرح فيها بذلك.

"أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة"


ويأتى فى مقدمة خدمات الطوارئ، ارقام الإدارة العامة للمرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

حركة مرور الجيزة القاهرة كثافات مرورية

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