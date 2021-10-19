مانشستر سيتي يتقدم على كلوب بروج بثنائية في دوري أبطال أوروبا

تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره كلوب بروج البلجيكي، بهدفين دون مقابل في الشوط الاول من المباراة التي تجمعهما بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح البرتغالي جواو كانسيلو التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 30، قبل أن يحرز الجزائري رياض محرز ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 43 من ضربة جزاء.

تشكيل مانشستر سيتي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - فيل فودين

خط الهجوم: برناندو سيلفا - رياض محرز - جاك جيريليش