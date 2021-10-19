ننشر أسماء الفائزين بجائزة التميز الحكومي

عقد اليوم الثلاثاء الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي وتم الإعلان عن أسماء الفائزين، والتى جاءت على النحو التالى:

فئة جائزة الموظف الحكومي:

المركز الأول بهاء محمد سمير جامعة القاهرة.

المركز الثاني صباح أحمد فرج الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المركز الثالث شيماء محمد الصديق محمد محافظة الدقهلية.

جائزة القيادات المتميزة:

المركز الأول محمد رشدي عبد المطلوب بجامعة العريش.

المركز الثاني جمال أحمد محمد بجامعة سوهاج.

المركز الثالث نهى أحمد خليفة بمحافظة الإسكندرية.

فئة مدير عام:

المركز الأول أيمن عبد المؤتمن لشؤون الأزهر.

المركز الثاني محمد عبد العال وزارة الري.

المركز الثالث الدكتورة نديرة صبحي، جامعة الإسكندرية.

فئة رئيس إدارة مركزية:

المركز الاول داليا طلعت وزارة التجارة والصناعة.

المراكز الثاني محمد أحمد سعد بوزارة الزراعة.

المركز الثالث أحمد أبو حمزة الشيخ بوزارة التعليم العالي.

جائزة القيادات المتميزة فئة رئيس قطاع:

المركز الأول محمد فكري البيومي القرش وزارة الزراعة.

المركز الثاني إسماعيل أحمد من وزارة شؤون الأزهر.

المركز الثالث أحمد عواض من وزارة الثقافة.

جائزة الفريق العمل المتميز مخصص لتشجيع فئات العمل:

المركز الأول فريق عمل محطة الضبعة.

المركزي الثاني لفريق الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية المركز الثالث فريق الهيئة العامة المركزية بالاستثمار.

جائزة الابتكار والإبداع:

المركز الأول الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي المركز الثاني وزارة العدل

المركز الثالث الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

جائزة الموف الإلكترونية المتميزة.

المركز الأول جامعة المنصورة.

المركز الثاني جامعة طنطا.

المركز الثالث جامعة المنيا.

جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية لمكاتب البريد:

المركز الأول مكتب بريد العجيزي بالغربية.

المركز الثاني مكتب بريد بسيون بالغربية.

المركز الثالث مكتب بريد قها بالقليوبية.

وفئات مكاتب الشهر العقاري:

الفائز بالمركز الأول مكتب سوهاج والثاني مأمورية الشهر العقاري ىالتل الكبير بالاسماعلية والثالث مكتب توثيق الاهرام بالجيزة.

فئات المراكز التكنولوجية:

المركز الاول مكتب خدمات جنوب الغردقة.

المركز الثاني مركز خدمات بمدينة القينات بالشرقية.

المركز الثالث مركز خدمات شمال الغردقة.

مكاتب التأهيل الاجتماعي:

المركز الأول مكتب تأهيل بسوهاج.

المركز الثاني مركز تأهيل كفر سعد.

المركز الثالث مكتب تأهيل الزرقا دمياط.

فئة مكاتب الصحة:

المركز الأول مكتب صحة خامس بالغربية.

المركز الثاني مكتب صحة أول بسيون بالغربية.

المركز الثالث مكتب فحص المشتغلين بالأغذية لجنوب سيناء.

فئة مكاتب التموين:

المركز الأول مركز خدمة المواطنين ببورسعيد.

المركز الثاني مركز القصير .

المركز الثالث المناخ النموذجية ببورسعيد.

جوائز المؤسسة الحكومية المتميزة بالقرى.

المركز الأول قرية الجعفرة باسوان.

المركز الثاني قرية البشندي بالوادي الجديد.

الثالث قرية الشعراء بدمياط.

فئة الأحياء:

المركز الأول حي مصر الجديدة بالقاهرة.

المركز الثاني حي الشرق ببورسعيد.

المركز الثالث حي شرق الإسكندرية.

فئة المدن:

المركز الاول مدينة الخارجة بالوادي الجديد.

المركز الثاني مدينة رأس البر بدمياط.

المركز الثالث مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر.

فئة المراكز:

المركز الأول مركز أجا بالدقهلية.

المركز الثاني مركز ومدينة أسوان.

المركز الثالث مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد.

فئة الكليات:

المركز الأول الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.

المركز الثاني كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

المركز الثالث كلية الهندسة بجامعة القاهرة.