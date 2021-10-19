حقيقة قيام المصريين بصرف 136 مليار جنيه على الدروس الخصوصية.. فيديو

في عام كورونا..

كشف طاهر صالح رئيس قسم الاحصائيات السكانية في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حقيقة صرف المصريين 136 مليار جنيه على الدروس الخصوصية في عام كورونا .



وقال طاهر صالح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" هذا الرقم غير صحيح ومبالغ فيه بشكل كبير ".

وأضاف طاهر صالح :" نجري بحث بشكل دوري عن معدلات إنفاق الأسرة على التعليم ومتوسط إنفاق الأسرة على التعليم بكل بنوده حوالي 9 آلاف جنيه ".

وتابع طاهر صالح :" لم يصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أي بيان يؤكد قيام المصريين بصرف 136 مليار جنيه على الدروس الخصوصية".

