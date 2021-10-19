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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في عام كورونا..

حقيقة قيام المصريين بصرف 136 مليار جنيه على الدروس الخصوصية.. فيديو

الدروس الخصوصية -
الدروس الخصوصية - أرشيفية

 كشف طاهر صالح رئيس قسم الاحصائيات السكانية في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حقيقة صرف المصريين 136 مليار جنيه على الدروس الخصوصية في عام كورونا .
 

وقال طاهر صالح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" هذا الرقم غير صحيح ومبالغ فيه بشكل كبير ".

 

وأضاف طاهر صالح :"  نجري بحث  بشكل دوري عن معدلات إنفاق الأسرة على التعليم ومتوسط إنفاق الأسرة على التعليم بكل بنوده حوالي 9 آلاف جنيه ".

 

وتابع طاهر صالح :"  لم يصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أي بيان يؤكد قيام المصريين بصرف 136 مليار جنيه على الدروس الخصوصية".
 

حقيقه المصريين الدروس الخصوصية التعليم اخبار التوك شو

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