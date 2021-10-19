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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس هيئة البترول السابق يوضح أوجه الاستفادة لمصر من القمة الثلاثية..فيديو

القمة
القمة

قال المهندس مدحت يوسف  نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا ، ان الدول الاوروبية خلال الفترة الماضية حدث لديها نقص في الطاقة، مؤكدا أن مصر وقبرص واليونان لديها نوع من التفاهمات في مجال البحث واستكشاف الغاز الطبيعي.

 

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، أن قبرص مازال لديها العديد من الاكتشافات لم تستغل في منطقة شرق المتوسط ومصر لديها العديد من الاكتشافات التي ظهرت مؤخرا ومنها اكتشاف حقل ظهر وجنوب كريت .

 

وتابع أن الفترة الماضية ظهر بها العديد من الاكتشافات الضخمة ، لافتا إلى ان الربط المشترك في مجال البترول بين الدول الثلاث استعدادا للتصدير إلى أوروبا.

 

وأوضح مدحت يوسف ، ان منتدي شرق المتوسط يهتم به الاتحاد الاوروبي وأمريكا وله منظور كبير من الدول العظمي خصوصا جميع دول اوروبا وهذا لدعم احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي في المستقبل .

 

شرق المتوسط الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي البترول منتدى شرق المتوسط منطقة شرق المتوسط الأوروبى الهيئة العامة للبترول أمريكا

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