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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نيفين بدار: مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال يساعد بتمكينها اقتصاديا

نيفين بدار
نيفين بدار

أشادت نيفين بدار، مؤسسة مبادرة "طوق نجاة وأمينة لجنة المنظمات والمجتمعات الأهلية بحزب الحرية المصري، علي قرار مجلس النواب بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين مصر وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر.

 

وقالت بدار، خلال تصريحات صحفية، إن الحكومة تقوم بجهود كبيرة في دعم وتمكين المرأة اقتصايا، وأنها وضعت المرأة علي رأس أولوياتها خلال الفترة الامضية، موضحا أن المرأة ستظل شريك أساسى بالمعادلة الوطنية، والدولة المصرية لا تتدخر أى جهد من أجلها فى ظل قيادة الرئيس السيسى.

 

وأشار نيفين بدار، إلي أن هذا الاتفاق يعتبر ترجمة أيضًا لدعم جهود الدولة المصرية فى النهوض بأوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مما يكون لها التأثير الأكبر فى التمكين الحقيقي للمرأة.

 

ويهدف مشروع إلى دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصرالمشروع إلى إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية، وكذا زيادة قدرتهن على اتخاذ خيارات فعالة.



ويستفيد من المشروع بشكل مباشر عدد 3100 سيدة (في عمر 19 سنة فأكثر) وعدد ۱۹۰۰مراهقات (تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 18 سنة.

الرئيس السيسي مجلس النواب المشروعات المتوسطة والصغيرة الدولة المصرية المشروعات المصرية

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