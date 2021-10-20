قمر الصيد والسفر يزين سماء مصر الليلة

تتزين سماء مصر اليوم الأربعاء بظهور بدر أكتوبر، والمعروف بـ قمر الصيد وقمر السفر فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، إننا على موعد يوم الاربعاء الموافق 20 أكتوبر مع اكتمال القمر ووصوله إلى طور البدر عند رؤيته في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن يوم الأربعاء هو موعد قمر البدر الكامل لشهر أكتوبر، حيث يبدو القمر بدرا للعين المجردة حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

نسبة لمعان القمر تصل إلى 99.9%

وصرح الدكتور "تادرس " بأن قمر الصيد سوف يبلغ لمعانه نسبة 99.9%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الصيد وتخزين المؤن لفصل الشتاء الطويل ، ويُعرف أيضا بقمر السفر والرحيل.

وأشار أستاذ الفلك إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.