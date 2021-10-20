طبيب يكشف مفاجأة عن لقاحات كورونا بعد ظهور متحور دلتا

قال الدكتور إسلام حسين باحث في الفيروسات، إنه هناك تغير كبير في وباء كورونا مع ظهور متحور دلتا .



وأضاف إسلام حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام “ المذاع على قناة “ تن “، :” قبل متحور دلتا كانت اللقاحات توفر وقاية ممتازة ضد مضاعفات فيروس كورونا والإصابة بالفيروس”.

وتابع اسلام حسين :" بعد ظهور متحور دلتا بدأنا نكتشف أن الفيروس المتحور لديه القدرة على مراوغة الاستجابة المناعية المتواجدة في الجهاز التنفسي العلوي".

وأكمل اسلام حسين :" التطعيم يوفر لنا اجسام مضادة في الدم وأجسام مضادة بسيطة في الأنف ولكن بعد ظهور متحور دلتا أصبح الفيروس قادر على المرور من منطقة الأنف، ولكن قبل أن يصل للرئة تتعامل معه الاجسام المضادة التي كونها لقاحات كورونا ".

ولفت اسلام حسين :" بعد ظهور متحور دلتا انخفضت معدلات الحماية من الإصابة بكورونا التي توفرها اللقاحات، لكن مازلت معدلات الحماية من الأعراض الشديدة مرتفعة".