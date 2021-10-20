عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 20 أكتوبر 2021، 13 ربيع أول 1443 هجرية.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:32 ص
وقت الشروق 5:58 ص
موعد آذان الظهر 11:40 ص
موعد آذان العصر 54: 2 م
موعد آذان المغرب 5:21 م
موعد آذان العشاء 6:38

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:37 ص
وقت الشروق 6:05 ص
موعد آذان الظهر 11:44ص
موعد آذان العصر 2:57م
موعد آذان المغرب 5:24 م
موعد آذان العشاء 6:42 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:28
وقت الشروق 5:55 م
موعد آذان الظهر 11:36 م
موعد آذان العصر 2:49 م
موعد آذان المغرب 5:16 م
موعد آذان العشاء 6:33 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:20 ص
وقت صلاة الشروق 5:44 ص
وقت صلاة الظهر 11:27ص
موعد صلاة العصر 2:43 م
وقت صلاة المغرب 5:11 م
وقت صلاة العشاء 6:26 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:26 ص
وقت الشروق 5:47 ص
موعد آذان الظهر 11:34 ص
موعد آذان العصر 51: 2م
موعد آذان المغرب 5:20 م
موعد آذان العشاء 6:32م

شرم الشيخ الصلاة الاسكندرية الشروق المغرب صلاة الظهر وقت صلاة الفجر وقت صلاة العشاء محركات البحث وقت صلاة المغرب مواقيت الصلاة في القاهرة أذان الظهر أذان العشاء

موضوعات متعلقة

افتتاح المركز الطبي AFRI Egypt "أفرى ايجيبت" للرعاية الصحية بمدينة "جينجا" الأوغندية

اختيار محيي حافظ رئيسا لمجلس إدارة الدواء والرعاية الصحية بـ الكوميسا

روز اليوسف تمنح أبو العينين درع المؤسسة ووسام الاحترام.. ووكيل البرلمان: الصناعة القاطرة الأولى للتنمية.. وأقترح إنشاء مجلس أعلى للصناعات

تربح وإهدار مليارات الجنيهات.. هشتاج فساد أحمد مجاهد يتصدر "تويتر"

رئيس الوزراء: ترشيد الإنفاق العام 6 شهور بسبب كورونا

حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 861 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و41 حالة وفاة.. تامر أيمن يطالب بمنع تراخيص سفر محمد رمضان ويؤكد: مشهد رقص المضيفات منظر وحش

استعدادا لـ توسكر.. الزمالك يخوض تدريب اليوم على ملعب absa في كينيا

النائبة رشا أبو شقرة تفوز بمنصب مهم في اتحاد البرلمانات الأفريقية.. صور

ترشيحاتنا

معرض فرانكفورت للكتاب.. الأدب الكندي في ألمانيا: تبادل الثقافة والفنون

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 في محافظات مصر

أبوس إيدك خد أي حاجة ما عدا العربية.. أحمد السقا يكشف عن موقف طريف|فيديو

أسعار ومواصفات مرسيدس C180 موديل 2021 في المغرب

دعاء فجر 13 ربيع أول مستجاب يشفي المرضى.. ردده الآن

أول شركة طيران في العالم تعلن التعامل بعملة بيتكوين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث .. فيديو

عروس تلفظ أنفاسها بعد تعرضها للذبح في الدقهلية

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

سننظر لمصلحة الفريق.. الزمالك يكشف موقفه من عودة فرجاني ساسي

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ