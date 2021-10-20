«حساب عزيمة».. تعرف على الوعاء الادخاري الجديد من بنك ناصر لذوي الهمم

طرح بنك ناصر الاجتماعي وعاءً ادخاريًا جديدًا بالبنك تحت مسمي "حساب عزيمة" لذوي الهمم.

ويهدف الحساب إلى تعزيز جهود البنك من أجل تقديم الخدمات اللازمة لهم لجعلهم أشخاصاً فاعلين قادرين على الاعتماد على أنفسهم، وخوض معترك الحياة، وتوفير الفرص الكفيلة لتحسين مستوى حياتهم، وتحقيق الاستقلالية وإزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم للوصول إلى مستوى حياة أفضل.



وجاء الحساب تتويجًا للطفرة غير المسبوقة والتي شهدتها مصر، خلال السنوات الماضية، فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تعمل الدول على دمجهم فى المجتمع فى جميع المجالات وحرصا من البنك علي تقديم أفضل الخدمات البنكية لخدمه جميع عملاءنا باختلاف احتياجاتهم .



وتتضمن شروط ومميزات الحساب التالي:



- فتح حسابات استثمارية تحت الطلب بأسماء ذوي الهمم من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية

- زيادة العائد على هذه الحسابات بمقدار 0.5% عن العائد المعلن عند الاعتماد النهائي لميزانية البنك وفقًا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية

- إعفاء كل المبالغ المودعة من كل الرسوم والمصاريف البنكية اعتباراً من تاريخ فتح الحساب ولمدة عام

- جار الاستعدادات داخل الفروع لتخصيص شباك موحد لتقديم كافة الخدمات لذوي الإعاقة

- جار إعداد نماذج طلب المنتجات وخدمات البنك مطبوعة وفقا لطريقة برايل عند التعامل مع المكفوفين وضعاف البصر