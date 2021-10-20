تدشين برنامج لدعم فتيات الصعيد في 12 قرية بقنا والمنيا

بقيمة 3 ملايين دولار

انطلقت فعاليات مؤتمر تدشين برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات بصعيد مصر، صباح اليوم الاربعاء بقاعة سندريلا بـ قنا ، برعاية المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة" النداء "و الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" USAID"، تزامناً مع مرور ١٠ سنوات على تأسيس مؤسسة النداء المعنية بدعم و تمكين فتيات صعيد مصر في كافة مناحي الحياة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة حندوسة؛ عضو مجلس أمناء "مؤسسة النداء"، و اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا ، و الدكتورة هويدا عدلي رومان، الاستشاري الفني لبرنامج تمكين الفتيات في صعيد مصر، ورامي حسن، مدير برنامج التمكين الاجتماعي و الإقتصادى للفتيات بصعيد مصر.



قال الدكتور وليد بريقع، المدير التنفيذي لمؤسسة النداء، يأتي ذلك تماشيا مع اهتمام الدولة لدعم المرأة المصرية في كافة المناطق و في مختلف المجالات، يستهدف هذا المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ١٥٢٠ من الشباب والشابات و الأُسر والقيادات المجتمعية لخلق رؤية مشتركة للتنمية المجتمعية ولتمكين الفتيات والنساء في المناطق الريفية من مختلف الخلفيات الاجتماعية والثقافية في التعليم والتدريب والعمل.

وأضاف بريقع ، أنه سيتم تنفيذ البرنامج في ١٢ قرية من القرى الأكثر احتياجا في محافظتي قنا والمنيا " ٨ في قنا و ٤ في المنيا " على مدار ثلاث سنوات، بهدف التمكين الاجتماعي و الاقتصادي للفتيات في صعيد مصر من خلال تنظيم حملات للتوعية بقضايا النوع الاجتماعي والممارسات الضارة و تنظيم تدريبات على مهارات التعامل مع الآخرين، فضلاً عن التدريب على المهارات الحياتية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

و أضاف بريقع ، بأنه من خلال المشروع الذي يعد من أهم المشروعات التنموية لصعيد مصر سيتم خلق كادر من قادة التغيير "120 شخص بواقع 10 في كل مجتمع" وكذلك " 1400 من بينهم 1200 فتاة وشاب" ليكونوا قادة ومشاركين في توعية المجتمع المعنى بالبرنامج بأهمية تمكين النساء والمساواة بين الجنسين لافتا الى أن مؤسسة " النداء" نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في دعم أكثر من 20 ألف سيدة وفتاة وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وتعليمهن حرفة وخلق فرص عمل لهن لتوفير حياة كريمة لهن.



فيما قال جايسون تايلور ، مدير مكتب الشئون الديمقراطية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: تلتزم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتمكين المرأة ومشاركتها الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، و هو أمر جوهري للإسهام في تحقيق الازدهار لمصر، و يسعدني أن أكون بينكم اليوم لإطلاق مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات بصعيد مصر والذي تبلغ قيمته 3 مليون دولار بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مضيفاً بأن المشروع يعمل على التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للمرأة، فضلاً عن تعزيز النهج المجتمعي في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في مصر."



و قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، لقد أولت الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة اهتماما كبيرا بقضية تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا إيمانا بدورها الفاعل و مساهمتها الإيجابية في نهضة المجتمع وقد بدا ذلك واضحا في دستور عام ٢٠١٤ وتعديلاته في عام ٢٠١٩ حيث اهتم بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

و أضاف الداودي ، بأن ذلك بالإضافة إلي إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ عاماً للمرأة والذى شهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وتشمل 4 محاور أساسية وهي التمكين السياسي ، التمكين الاقتصادي ، التمكين الاجتماعي ، الحماية الاجتماعية، كما أن التمكين الاجتماعى والاقتصادي للفتيات والمرأة عموما هو أحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".

و أكد محافظ قنا ، بأن الدولة تسعى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى إلى وضع خطط وتنفيذ برامج تكفل للمرأة والفتيات الحق في الحصول على الفرص والموارد بشكل متساوى مع الرجال والشباب وأن يكون لها القدرة علي التحكم في مقدرات حياتها ، والقدرة علي التأثير الاجتماعي إيجابياً .

وأوضح محافظ قنا ، بأن مؤسسات المجتمع المدني هي الشريك الرئيسي للحكومة في التنمية المجتمعية والاقتصادية والاهتمام بتنمية الفرد ، ويأتى إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدنى تقديرا لدور مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة لذا أود فى ختام كلمتى أن اتوجه بالشكر والتقدير إلى مؤسسة النداء والقائمين عليها لحرصهم على إطلاق " برنامج التمكين الاجتماعى والاقتصادى لفتيات صعيد مصر " ، لتوفير المزيد من الفرص نحو تمكين فتيات قنا اجتماعياً و اقتصادياً .

مؤتمر النداء بمدينة قنا

مؤتمر النداء بمدينة قنا

مؤتمر النداء بمدينة قنا

مؤتمر النداء بمدينة قنا

مؤتمر النداء بمدينة قنا

مؤتمر النداء بمدينة قنا