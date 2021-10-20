عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب: التركيز على وسائل الطاقة الجديدة ضروري

ارشيفية
ارشيفية

أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، ضرورة التركيز على وسائل الطاقة الجديدة التي بدأت الدول المتقدمة في التوجه اليها في اطار الثورة الصناعية الرابعة, لافتا إلى أن الدول المتقدمة كاليابان والولايات المتحدة والصين بدأت تتوجه نحو الاعتماد على الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء ،والطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الطاقة والابتعاد عن المحروقات والمواد البترولية، والتى تسبب أضرار كبيرة للبيئة.

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الاعمال المصريين تحت عنوان الصناعة وافريقيا الحاضر والمستقبل  اليوم الأربعاء.

الاتحاد العام للغرف التجارية يشارك بالمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات بلشبونة

أبو العينين: إنشاء «براند نيم» للمنتجات المصرية ضرورة لزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية

وفيما يتعلق بالسوق الافريقي أشار الجبلي الى ضرورة التوجه للسوق الافريقي برؤية مختلفة عن الأساليب التقليدية مشيرا الى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية التي وقعتها مصر مع الدول الافريقية، والتى تعطي مميزات للمنتجات المصرية مقارنة بنظيرتها ،مشيرا الى انها بوابة لزيادة صادرتنا والوصول بها الى نحو من 40 الى 60 مليار دولار مقارنة بنحو 4 مليارات دولار حاليا من اجمالي الواردات الافريقية ما لا يمثل اكثر من 1%، مشيرا الى ضرورة تشجيع زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر لخدمة السوق الافريقي.

كما شدد على أهمية تطوير منظومة الطيران بين مصر ودول القارة الافريقية لتسهيل على المستثمرين ورجال الأعمال حركة الانتقال بين مختلف الدول.

وقال إن السوق الافريقي سوق كبير وغني ويتمتع بمعدلات نمو عالية تصل في بعض الدول الى 7 و8 % وبالتالي ناتج قومي كبير وارتفاع في القوى الشرائية مشيرا الى انه في احتياج لكافة المنتجات التي يتم تصنيعها في مصر.

وأضاف أننا نواجه مشكلة في السوق الافريقي تتمثل في عدم معرفة المستهلكين الأفارقة بالمنتج المصري مشيرا الى ضرورة التركيز على التواجد في السوق الافريقي من خلال ضخ استثمارات وشراء مخازن داخل دول معينة يمكن من خلالها خدمة بعض الدول الحبيسة المجاورة كتنزانيا والتي تخدم 5 دول مجاورة ،مشددا على أهمية توافر المنتجات والبضاعة الحاضرة في افريقيا وذلك بعد دراسة السوق والتعرف على احتياجاته من السلع

وأضاف أنه خلال الدورة الحالية ستسعى الى زيادة مخصصات إدارة وكالة التعاون الافريقي بوزارة الخارجية وذلك لدعم دورها في تنمية التبادل التجاري مع السوق الافريقي.

وشدد الجبلي على أهمية تبادل المصالح التجارية بين المصدر المصري والمستورد الافريقي وان تكون في اتجاهين وليس اتجاه واحد.

وأكد الجبلي ان مصر عادت بقوة الى السوق الافريقي سياسيا بفضل جهود القيادة السياسية ولابد من الاستفادة من تلك الجهود لتحقيق ذلك المستوى اقتصاديا.

القارة الافريقية اتفاقية التجارة الحرة جمعية رجال الأعمال الثورة الصناعية الرابعة السوق الإفريقى

ترشيحاتنا

"مصحات بير السلم".. عقوبات رادعة تواجه أصحاب فيلا علاج الإدمان بالقليوبية

مارس الرذيلة مع قاصرات في آن واحد.. حكاية طبيب الحي الراقي وحفلات العيادة الجنسية | نوستالجيا

مسئول بحكومة طالبان: روسيا قادرة على المساهمة في تنمية أفغانستان وضمان أمنها

دعاء تفريج الهم والكرب.. واظب عليه يُصلح حالك

محمد أبو العينين: يجب الترويج للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بمؤتمر عالمي

فرج عامر يعلن إيقاف حكم استبعاده من انتخابات نادى سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. استبعاد فرج عامر ومحمد مجاهد من انتخابات سموحة

بالمستندات .. مركز التسوية والتحكيم يوقف عقوبة شيكابالا وصدى البلد يكشف السبب

لملاك ومستأجري العقارات |حبس وغرامة 5 الأف جنيه حال القيام بهذا الفعل

صفحة ليفربول الرسمية تحتفل بـ محمد صلاح على طريقتها الخاصة | شاهد

تصل إلى مليون ريال.. تعرف على غرامات المرور في السعودية

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-10-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدق أو لاتصدق.. محاكمة ألمانية بعمر 96 سنة لقتلها 11 ألف ضحية أيام هتلر

كذب كلامه السابق.. لماذا تراجع المحلل الشرعي عن تصريحاته السابقة؟

الهداف التاريخي للريدز.. كيف حطم محمد صلاح أسطورة جيرارد ودمر أتليتكو مدريد؟

حكاية السهرة.. لماذا رفض الكحلاوي منشد الرسول الغناء أمام الزعيم جمال عبدالناصر؟ أعرف السبب

فيديو

صعدوا فوق المقاعد.. طلاب يتراقصون داخل الفصل بمدرسة في المنوفية

أشعل مواقع التواصل.. ماذا فعل سعودي مع العاملين في الحرم المكي.. فيديو جراف

نمبر وان انتصر.. محمد رمضان ينهي خلافاته مع الفنانين في الجونة

فينجر يغازل محمد صلاح: يسجل أهدافا خرافية |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

اﻟﻤﺰﻳﺪ