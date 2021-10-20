لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب: التركيز على وسائل الطاقة الجديدة ضروري

أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، ضرورة التركيز على وسائل الطاقة الجديدة التي بدأت الدول المتقدمة في التوجه اليها في اطار الثورة الصناعية الرابعة, لافتا إلى أن الدول المتقدمة كاليابان والولايات المتحدة والصين بدأت تتوجه نحو الاعتماد على الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء ،والطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الطاقة والابتعاد عن المحروقات والمواد البترولية، والتى تسبب أضرار كبيرة للبيئة.

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الاعمال المصريين تحت عنوان الصناعة وافريقيا الحاضر والمستقبل اليوم الأربعاء.

وفيما يتعلق بالسوق الافريقي أشار الجبلي الى ضرورة التوجه للسوق الافريقي برؤية مختلفة عن الأساليب التقليدية مشيرا الى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية التي وقعتها مصر مع الدول الافريقية، والتى تعطي مميزات للمنتجات المصرية مقارنة بنظيرتها ،مشيرا الى انها بوابة لزيادة صادرتنا والوصول بها الى نحو من 40 الى 60 مليار دولار مقارنة بنحو 4 مليارات دولار حاليا من اجمالي الواردات الافريقية ما لا يمثل اكثر من 1%، مشيرا الى ضرورة تشجيع زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر لخدمة السوق الافريقي.

كما شدد على أهمية تطوير منظومة الطيران بين مصر ودول القارة الافريقية لتسهيل على المستثمرين ورجال الأعمال حركة الانتقال بين مختلف الدول.

وقال إن السوق الافريقي سوق كبير وغني ويتمتع بمعدلات نمو عالية تصل في بعض الدول الى 7 و8 % وبالتالي ناتج قومي كبير وارتفاع في القوى الشرائية مشيرا الى انه في احتياج لكافة المنتجات التي يتم تصنيعها في مصر.

وأضاف أننا نواجه مشكلة في السوق الافريقي تتمثل في عدم معرفة المستهلكين الأفارقة بالمنتج المصري مشيرا الى ضرورة التركيز على التواجد في السوق الافريقي من خلال ضخ استثمارات وشراء مخازن داخل دول معينة يمكن من خلالها خدمة بعض الدول الحبيسة المجاورة كتنزانيا والتي تخدم 5 دول مجاورة ،مشددا على أهمية توافر المنتجات والبضاعة الحاضرة في افريقيا وذلك بعد دراسة السوق والتعرف على احتياجاته من السلع

وأضاف أنه خلال الدورة الحالية ستسعى الى زيادة مخصصات إدارة وكالة التعاون الافريقي بوزارة الخارجية وذلك لدعم دورها في تنمية التبادل التجاري مع السوق الافريقي.

وشدد الجبلي على أهمية تبادل المصالح التجارية بين المصدر المصري والمستورد الافريقي وان تكون في اتجاهين وليس اتجاه واحد.

وأكد الجبلي ان مصر عادت بقوة الى السوق الافريقي سياسيا بفضل جهود القيادة السياسية ولابد من الاستفادة من تلك الجهود لتحقيق ذلك المستوى اقتصاديا.