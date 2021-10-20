حبس المتهم بسرقة هاتف صحفي في شبرا الخيمة 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة حبس" ع. م" 20 سنة عاطل مقيم كوم بأشفين دائرة مركز شرطة قليوب وخ. ح، 34 سنة تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهما هاتف محمول من صحفي بإحدى الصحف الخاصة أثناء إجراء بث مباشر أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم لتغطية وجود هزة أرضية شهدتها محافظات القاهرة الكبرى.



وأدلى المتهمان أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية حول الواقعة حيث قال المتهم الأول إنه استولى على الهاتف عن طريق المغافلة والهروب حيث كان بحوزته دراجة نارية ماركة بوكسر دون لوحات معدنية وأنه ترصد للمجني عليه حتى سنحت له الفرصة، واستولى على الهاتف وفر هاربا ولم يكن يعلم أن الهاتف بوضع التشغيل للبث المباشر.



فيما أكد المتهم الثاني أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهم الأول وأن المتهم الأول حضر إليه، وعرض عليه الهاتف المحمول للبيع وبالفعل تحصل عليه مع علمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة.



وكشفت أجهزة الأمن مُلابسات تداول مقطع فيديو على موقع فيس بوك، يتضمن خطف هاتف محمول من صحفي بإحدى الصحف الخاصة، أثناء إذاعته فيديو بث مباشر بأعلى الطريق الدائري بناحية بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.