عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحت رعاية الرئيس..

خالد قاسم يكشف لـ صدى البلد عن فعاليات يوم المدن العالمي بالأقصر

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، أن "يوم المدن العالمى" هو حدث عالمى ستستضيفة مصر في محافظة الاقصر آخر الشهر الجارى ،مشيرا الى انه نقلة ليشهد العالم التطوير الذى تم خلال السنوات الماضية في ظل البرمج التنموية التى تنفذها الحكومة في المحافظات.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه الوزارة ستعرض برامج التنمية في المحافظات وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر المنفذ بمحافظتى سوهاج وقنا  وبرنامج  تطوير الريف المصرى حياة كريمة وغيرها من البرامج التنموية التى تحدث نقلة نوعية في محافظات وقرى مصر.
 

 ولفت إلى أن المؤتمر سيلقى الضوء على كيفية ادارة المدن في ظل  التغيرات المناخية  التى تحدث في العالم ،حيث انه لابد ان يكون هناك ادارة عالمية لادارة هذا الملف وسيتم تناول ذلك خلال مؤتمر يوم المدن العالمى نهاية الشهر الجارى.
واشار الى ان المؤتمر يضم نخبة من المتخصصين الدوليين في الادارة المحلية من الوزراء والمحافظين والعُمد من مختلف دول العالم لتبادل الرؤي  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان قد عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع عدد من ممثلى منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية والشركاء الدوليين في مصر بحضور كل من "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر الدكتورة رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات ) ، والدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر و دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من ممثلى منظمات الأمم المتحدة من بينهم الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى واليونيسكو واليونيسيف ومن شركاء التنمية ممثلين للإتحاد الأوروبى ووكالة التنمية الفرنسية ووكالة التعاون الدولي السويسرية ووكالة التعاون الدولى الألمانية والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية وذلك بمقر الوزارة ، كما شارك فى الاجتماع عدد من قيادات الوزارة .

وخلال الاجتماع بحث آخر الترتيبات الخاصة بفعاليات مؤتمر " يوم المدن العالمي " و الذى سوف تستضيفه مدينة الأقصر يومى 30 و 31 أكتوبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبحضور عدد من المسئوليين الدوليين من الوزراء والمحافظين والعُمد من مختلف دول العالم ، وسيعقد تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغير المناخية" .

وأكد اللواء محمود شعراوى ، على سعى الحكومة المصرية لتعزيز علاقات التعاون مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين وبصفة خاصة التى تعمل فى مجالات التنمية المستدامة والتدريب ، مشيراً إلى التنسيق الجيد بين الوزارة مع شركاء التنمية فى تنفيذ بعض المشروعات والبرامج التنموية التي تهم المواطن المصرى فى مختلف المحافظات .

كما أشار " شعراوى " إلى أهمية الدور الذى تلعبه منظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين فى إنجاح مؤتمر يوم المدن العالمى نظراً للإمكانيات والخبرات الدولية الكبيرة لها فى هذا المجال ، والبناء على النجاحات الرائدة التى حققها التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة الماضية .

وعرض وزير التنمية المحلية لعدد من المحاور والموضوعات التى سيناقشها المؤتمر والتى ترتبط بالتغيرات المناخية ، بالإضافة إلى بعض البرامج والمشروعات التى تنفذها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى " حياة كريمة " وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج وبعض النجاحات التى حققتها الحكومة فى مجال تطوير وبناء المدن وتحسين البنية الأساسية وكذا بحث كيفية استخدام هذا الحدث الدولى من أجل لفت أنظار العالم للمبادرات الوطنية الكبرى التى تقوم بها الحكومة المصرية بالإضافة  للتحديات التنموية بمشاركة منظمات الأمم المتحدة .

كما أكد اللواء محمود شعراوي سعى الوزارة لخروج هذا المؤتمر بالصورة التى تليق بمصر والتنسيق مع باقى الوزارات المعنية بالحكومة ، خاصة فى ظل الاستعدادات الجارية من وزارتى التنمية المحلية والسياحة والآثار للإنتهاء من مشروع تطوير وإحياء طريق الكباش تمهيداً لإفتتاحه فى احتفالية كبرى بمدنية الأقصر ، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة فى المؤتمر بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية .

وأوضح " شعراوى " أن هذا المؤتمر سيتضمن العديد من الفاعليات والأنشطة الثقافية والآثرية على هامش المؤتمر و التي تعكس الحضارة المصرية بمعبد الأقصر ، بالإضافة إلى أن وجودهم في مدينة الأقصر المتحف العالمي المفتوح فرصة لإظهار قدرة مصر على إعادة تأهيل البنية التحتية الآثرية واستعراض جهودها فى الحفاظ علي الآثر بالتزامن مع النمو الحضري .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تسعى لتعزيز قدرات الكوارد المحلية بالمحافظات عبر التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين فى مصر لتنفيذ برامج ومشروعات الدولة ، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين المناطق الأكثر احتياجاً .

وخلال اللقاء أعرب ممثلو الأمم المتحدة والمنظمات من شركاء التنمية عن استعدادهم للمساهمة فى إنجاح هذا المؤتمر الهام وتقديم كل الدعم والخبرات الفنية اللازمة لذلك ، كما أكدوا على قدرة مصر على التنظيم الجيد لهذا الحدث الدولى المهم خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى تحققت خلال الفترة الأخيرة على كافة مستويات التنمية .

كما قدموا التهنئة للحكومة على اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام القادم ، كما أكد الحضور على أهمية دور الوزارة فى النهوض بالأوضاع فى الريف المصرى وكافة التحديات التنموية التى تواجه المواطنين فى المحافظات .

خالد قاسم يوم المدن العالمي الأقصر التنمية المحلية في صعيد مصر حياة كريمة التغير المناخية

موضوعات متعلقة

شعراوى: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في رفع قدرات العاملين بالمحليات وخفض معدلات الفقر والبطالة

خالد قاسم يكشف مميزات "صوتك مسموع" في تطوير منظومة الشكاوى

ترشيحاتنا

عنوان حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة.. تعرف على أصل «الزغاريد»

الصحة السودانية تحذر المتظاهرين من خطر كورونا

رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

قبل مواجهة الأهلى.. تطورات الحالة الصحية لـ طلعت يوسف بعد إصابته بكورونا

فصل جديد.. تعليق صادم من أحمد شوبير علي تطورات أزمة أجاي والاهلي

أمريكا.. إغلاق قاعدة عسكرية بولاية ماريلاند بسبب تهديد بوجود قنبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل تعرض بشرى لحادث انقلاب سيارة في الجونة.. صور

مفاجأة مدوية.. استبعاد فرج عامر ومحمد مجاهد من انتخابات سموحة

حقيقة اعتزام فيسبوك تغيير اسمها باسم جديد

الطريق إلى المونديال.. كيروش يفاجئ اللاعبين المحليين بقرار جديد

بالمستندات .. مركز التسوية والتحكيم يوقف عقوبة شيكابالا وصدى البلد يكشف السبب

انخفضت حوالي 3 جنيهات.. آخر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم .. فيديو

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا لطيف ليلا.. والعظمى في القاهرة 27

تعليق قوي من ميدو على قرار مركز التسوية بوقف تنفيذ عقوبة شيكابالا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدق أو لاتصدق.. محاكمة ألمانية بعمر 96 سنة لقتلها 11 ألف ضحية أيام هتلر

كذب كلامه السابق.. لماذا تراجع المحلل الشرعي عن تصريحاته السابقة؟

الهداف التاريخي للريدز.. كيف حطم محمد صلاح أسطورة جيرارد ودمر أتليتكو مدريد؟

حكاية السهرة.. لماذا رفض الكحلاوي منشد الرسول الغناء أمام الزعيم جمال عبدالناصر؟ أعرف السبب

فيديو

صعدوا فوق المقاعد.. طلاب يتراقصون داخل الفصل بمدرسة في المنوفية

أشعل مواقع التواصل.. ماذا فعل سعودي مع العاملين في الحرم المكي.. فيديو جراف

ما سر تألق محمد صلاح في إنجلترا؟ عمدة نجريج يرد.. فيديو

نمبر وان انتصر.. محمد رمضان ينهي خلافاته مع الفنانين في الجونة

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ