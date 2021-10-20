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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ممدوح مهدي: الدورات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس تلبي المتطلبات الحديثة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس الجامعة، أن الدورات التدريبية التى تنظمها جامعة حلوان لأعضاء هيئة التدريس؛ تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية الذاتية وتطوير المعرفة لأعضاء هيئة  التدريس.

 

يذكر أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، ينظم بالتعاون مع كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، الدورة التدريبية الأولي من نوعها فى مجال التعليم والبرامج البيئية بعنوان تصميم البرامج البينية.

 

وأضاف “مهدي”، أن الدورات التدريبية تفي بالمتطلبات الحديثة والمواكبة للتطور والتي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

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ونوهت إدارة مركز تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس، بأنه على الراغبين فى الاشتراك والتسجيل بالدورات التدريبية  يمكنهم التسجيل عبر هذا  الرابط التالي : https://forms.gle/mkWQH1eSDVGBPAJ7A

 

و تقام هذه الدورات  برعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة إيمان النشار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، و الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان كلية الدراسات العليا مجال التعليم والبرامج البيئية

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