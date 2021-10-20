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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أنظمة تكنولوجية عالمية.. مصر للطيران تستعد لافتتاح مبنى خدمات أرضية جديد

الطيار عمرو أبوالعينين
الطيار عمرو أبوالعينين

قام الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران  بجولة تفقدية داخل مبنى مشروع الخدمات الأرضية الجديد للوقوف على ما تم من إنشاءات بالمبنى تمهيداً لافتتاحه، حيث أكد أبوالعينين أنه بالرغم من الأزمات التي يمر بها قطاع الطيران بشكل عام ومصر للطيران بشكل خاص بسبب جائحة كورونا، إلا أن  الشركة الوطنية مستمرة في تنفيذ مشروعاتها الإنشائية والاستثمارية .

وخلال هذه الجولة الذي كان برفقته كلا من الطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، واللواء المهندس مجدى محمدين رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي للشركة، والمهندس مسعد موسى العضو المنتدب التنفيذي بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، ولفيف من قيادات مصر للطيران.

وأفاد المهندس مسعد موسى أن هذا المشروع من أهم مشروعات الشركة المطلوب تنفيذها لتحسين أداء العمل و إبراز مكانة مصرللطيران للخدمات الأرضية ،لما يقوم به من توفير جميع أنشطة الخدمات الأرضية في مكان واحد متميز، يتوافر فيه كافة الإمكانيات الفنية واللوجستية.

وقامت المهندسة رشا عزمي باستعراض تفاصيل المشروع، حيث أشارت أن الموقع يتكون من خمسة مبانى، تخدم جميعها الأنشطة التابعة لشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية،  كما أشارت أن تصميم المشروع بالكامل والإشراف على تنفيذه كان من خلال مهندسي قطاع المشروعات، وأضافت المهندسة رشا عزمى أن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع هى ٤٨ شهر، توقفت بعض الأعمال به بسبب جائحة كورونا العالمية.

و من جانبه أكد المهندس احمد القاضى رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمصرللطيران أن القطاع يقوم بالدور الاستشارى للمشروع الذى تم تنفيذه بالكامل، وفقاً لجدول زمنى محدد تم الالتزام به على أكمل وجه، وسوف يتم افتتاح المشروع وتشغيله بشكل فعلي فى أقرب فرصة.

وفى نهاية الجولة أعرب الطيار عمرو أبوالعينين عن سعادته لما تضمنه المبنى من تكنولوجيا عالية، وإمكانيات على أعلى مستوى، والتى تساعد على أداء العمل المهنى و الفني، وإنجاز المهام المطلوبة فى ظل بيئة عمل تتمتع بالتكنولوجيا المتطورة والسلامة والجودة، كما توجه بالشكر والتقدير للعاملين أصحاب الجهد المشكور والمشرف، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح الدائم.

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الطيار عمرو أبوالعينين الشركة القابضة لمصرللطيران جائحة كورونا مصر للطيران

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